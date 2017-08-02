Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30565081/
2 августа 2017, 15:29 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Шатов перед матчем ЛЕ с «Бней Иегудой» тренировался по индивидуальной программе

Сегодня днём в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургской команды в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегудой», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

На тренировке присутствовали все игроки основного состава, в том числе и новичок команды аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Полузащитник Олег Шатов занимался по индивидуальной программе. Защитник Ибрагим Цаллагов занятие пропустил.

Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» состоится 3 августа. Начало — 20:00 мск.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18