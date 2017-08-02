Шатов перед матчем ЛЕ с «Бней Иегудой» тренировался по индивидуальной программе

На тренировке присутствовали все игроки основного состава, в том числе и новичок команды аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Полузащитник Олег Шатов занимался по индивидуальной программе. Защитник Ибрагим Цаллагов занятие пропустил.



Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» состоится 3 августа. Начало — 20:00 мск.