Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в ПСЖ

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«Наши покупки — инвестиции в будущее»

— Будет ли скорректирован состав на матч против «Бней Иегуды», с учетом победы в первой встрече, и с учетом того, что скоро игра со «Спартаком»?

— Составы будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две сложных игры.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 3.08.2017, 20:00 -:- Зенит Бней-Иегуда

— На что способен «Зенит» в нынешнем сезоне с новыми футболистами?

— За последний год из «Зенита» ушли сильные игроки, многие покупки нацелены на перспективу. Мы потратили больше всех в РФПЛ, но это инвестиции в будущее команды.

— Наверняка все мысли игроков о матче со «Спартаком». Как сделать так, чтобы не было проблем в матче с «Бней Иегудой»?

— В футболе нельзя держать сразу несколько матчей в голове. Буду требовать, чтобы в ближайшем матче они выложились на полную.

«Попрошу, чтобы закрыли крышу. Зачем же ее тогда строили?»

— С чем связан перекос в сторону аргентинского рынка футболистов?

— Это нормально, многие клубы покупают оттуда игроков. У нас появилась возможность купить молодых и талантливых игроков, и мы воспользовались этим. Мы хотели взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ».

— Готов ли к матчу против «Бней Иегуды» Эмануэль Маммана?

— Он только недавно к нам присоединился. Его нет в заявке на матч против «Бней Иегуды», но к встрече против «Спартака» он будет готов.

— Может ли «Бней Иегуда» создать проблемы вашей команде?

— Каждый матч для нас сложный. Мы готовимся к нему также, как и к любому другому. Надо учитывать плотный график, ведь в воскресенье у нас следующий матч.

— Будете ли вы просить о том, чтобы в дождь закрыли крышу стадиона «Санкт-Петербург»?

— Конечно. Зачем же ее тогда построили?

— Как вам новый пресс-центр? — впервые пресс-конференция проходит на базе «Зенита» в Удельном парке.

— Да, и не только пресс-центр, но и вся база в целом.

Виктор Жулиано: Я стал жертвой перестановок Манчини

— Два игрока соперника потерялись в аэропорту Стамбула.

— Не думаю, что это как-то повлияет на наш матч, — улыбнулся бразилец.

— В прошлом году вы играли в стартовом составе и были лидером. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?

— Прошлый сезон получился очень удачный, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе. Я стал одной из жертв этих перестановок, но это нормально. Я просто должен работать лучше, чтобы вернуть свое место в составе.

— Сейчас в команде очень много аргентинцев. Как они адаптируются в команде?

— Я прекрасно понимаю, что они пришли помочь «Зениту». У нас было много бразильцев, никаких проблем в связи с этим не было. Надо понимать, что национальность не имеет никакой роли. На поле мы один слаженный коллектив.

— В какой позиции видит вас Роберто Манчини?

— Это тот вопрос, который надо было задать тренеру. Я играю на той же позиции, что я действовал и в прошлом сезоне. Он не просил ничего менять в моей игре.