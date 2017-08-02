Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в ПСЖ
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини — о «Бней Иегуде», «Спартаке» и аргентинских новичках команды.
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«Наши покупки — инвестиции в будущее»
— Будет ли скорректирован состав на матч против «Бней Иегуды», с учетом победы в первой встрече, и с учетом того, что скоро игра со «Спартаком»?
— Составы будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две сложных игры.
— На что способен «Зенит» в нынешнем сезоне с новыми футболистами?
— За последний год из «Зенита» ушли сильные игроки, многие покупки нацелены на перспективу. Мы потратили больше всех в РФПЛ, но это инвестиции в будущее команды.
— Наверняка все мысли игроков о матче со «Спартаком». Как сделать так, чтобы не было проблем в матче с «Бней Иегудой»?
— В футболе нельзя держать сразу несколько матчей в голове. Буду требовать, чтобы в ближайшем матче они выложились на полную.
«Попрошу, чтобы закрыли крышу. Зачем же ее тогда строили?»
— С чем связан перекос в сторону аргентинского рынка футболистов?
— Это нормально, многие клубы покупают оттуда игроков. У нас появилась возможность купить молодых и талантливых игроков, и мы воспользовались этим. Мы хотели взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ».
— Готов ли к матчу против «Бней Иегуды» Эмануэль Маммана?
— Он только недавно к нам присоединился. Его нет в заявке на матч против «Бней Иегуды», но к встрече против «Спартака» он будет готов.
— Может ли «Бней Иегуда» создать проблемы вашей команде?
— Каждый матч для нас сложный. Мы готовимся к нему также, как и к любому другому. Надо учитывать плотный график, ведь в воскресенье у нас следующий матч.
— Будете ли вы просить о том, чтобы в дождь закрыли крышу стадиона «Санкт-Петербург»?
— Конечно. Зачем же ее тогда построили?
— Как вам новый
— Да, и не только
Виктор Жулиано: Я стал жертвой перестановок Манчини
— Два игрока соперника потерялись в аэропорту Стамбула.
— Не думаю, что это
— В прошлом году вы играли в стартовом составе и были лидером. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?
— Прошлый сезон получился очень удачный, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе. Я стал одной из жертв этих перестановок, но это нормально. Я просто должен работать лучше, чтобы вернуть свое место в составе.
— Сейчас в команде очень много аргентинцев. Как они адаптируются в команде?
— Я прекрасно понимаю, что они пришли помочь «Зениту». У нас было много бразильцев, никаких проблем в связи с этим не было. Надо понимать, что национальность не имеет никакой роли. На поле мы один слаженный коллектив.
— В какой позиции видит вас Роберто Манчини?
— Это тот вопрос, который надо было задать тренеру. Я играю на той же позиции, что я действовал и в прошлом сезоне. Он не просил ничего менять в моей игре.
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