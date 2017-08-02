Евгений Ловчев: То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит

Эксперт полагает, что матч закончится со счетом 2:0.



— Уже практически все казахстанские команды вылетели из еврокубков. То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит. За счет гола на выезде «Легия» сохраняет неплохие шансы на проход. Я думаю, что польская команда спокойно может выиграть 2:0 на своем поле. «Легия» очень прилично играет в родных пенатах. А для «Астаны» фактор своего поля имеет огромное значение, — сказал Ловчев.



Матч «Легия» — «Астана» пройдет в ночь со среды на четверг в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET отдает преимущество полякам: победа «Легии» — 1.74, ничья — 4.04, победа «Астаны» — 5.