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2 августа 2017, 14:57 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Евгений Ловчев: То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит

Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Легия» — «Астана» в рамках квалификации Лиги чемпионов 2017/2018.

Бывший <nobr>футболист-полузащитник</nobr> московского Спартака и других команд мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России <nobr>экс-тренер</nobr> футбольных и <nobr>мини-футбольных</nobr> команд футбольный эксперт Евгений <span class=error>Ловчев</span> дал прогноз на матч <span class=error>Легия</span> — <span class=error>Астана</span> в рамках квалификации Лиги чемпионов 2017/2018. Увеличить
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Эксперт полагает, что матч закончится со счетом 2:0.

— Уже практически все казахстанские команды вылетели из еврокубков. То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит. За счет гола на выезде «Легия» сохраняет неплохие шансы на проход. Я думаю, что польская команда спокойно может выиграть 2:0 на своем поле. «Легия» очень прилично играет в родных пенатах. А для «Астаны» фактор своего поля имеет огромное значение, — сказал Ловчев.

Матч «Легия» — «Астана» пройдет в ночь со среды на четверг в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET отдает преимущество полякам: победа «Легии» — 1.74, ничья — 4.04, победа «Астаны» — 5.

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