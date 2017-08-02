Проживающие в Польше казахстанцы поддержат «Астану»

— Я рад, что в рамках Лиги Чемпионов встретились казахстанский и польский клуб. Для нас это особенное событие. На сегодняшний день в Польше проживает около 800 казахстанцев, которые желают 2 августа увидеть победу казахстанского чемпиона. Мы уверены, что «Астана» достойно представит нашу страну на евроарене..



— Что поляки думают о предстоящем матче?

— Польские болельщики известны всему Миру своей горячей поддержкой команды. Несмотря на поражения в первом матче, поляки продолжают верить в «Легию» и надеются на положительный исход двухматчевого противостояния. Насколько я знаю, на матче ожидается аншлаг. Но с уверенностью можно сказать, что «Астана» не останется без поддержки в Варшаве!