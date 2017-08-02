Польский комментатор: У «Астаны» будут большие проблемы в Варшаве. «Легии» нужна Лига чемпионов!

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«Сейчас у нас весь город живет этим матчем. Стадион будет забит, а “Легия” покажет себя во всей красе. Те, кто не смогут попасть на арену будут переживать у экранов телевизоров. Уверен у “Астаны” сегодня будут большие проблемы. Я считаю, что наша команда сможет отыграть необходимый гандикап. “Легии” нужна Лига чемпионов!» — отметил Блащчик.

Игра пройдет на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.

В первой встрече победу на своем поле со счетом 3:1 одержала «Астана», в составе которой отличились Жуниор Кабананга, Иван Маевский и Патрик Твумаси.