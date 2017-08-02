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2 августа 2017, 14:01 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Польский комментатор: У «Астаны» будут большие проблемы в Варшаве. «Легии» нужна Лига чемпионов!

Комментатор и журналист польского телеканала TVP Sport Хьюберт Блащчик рассказал корреспонденту Vesti.kz о настроении польских любителей перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Легия» — «Астана».

Игра начнется в 00:45 по времени столицы Казахстана. Увеличить
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«Сейчас у нас весь город живет этим матчем. Стадион будет забит, а “Легия” покажет себя во всей красе. Те, кто не смогут попасть на арену будут переживать у экранов телевизоров. Уверен у “Астаны” сегодня будут большие проблемы. Я считаю, что наша команда сможет отыграть необходимый гандикап. “Легии” нужна Лига чемпионов!» — отметил Блащчик.

Игра пройдет на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.

В первой встрече победу на своем поле со счетом 3:1 одержала «Астана», в составе которой отличились Жуниор Кабананга, Иван Маевский и Патрик Твумаси.

Победитель пары «Астана» — «Легия» выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, что обеспечит участие как минимум в групповой стадии Лиги Европы. По мнению букмекеров, фаворитом ответного матча будет польский клуб, но в противостоянии победит представитель Казахстана.

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