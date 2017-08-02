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2 августа 2017, 13:43 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Егор Титов сделал прогноз на матч «Легия» — «Астана»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Легия» — «Астана». Это ответный матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду на арене «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве.

<nobr>Экс-капитан</nobr> Спартака и сборной России по футболу эксперт Рейтинга Букмекеров Егор <span class=error>Титов</span> сделал прогноз на матч <span class=error>Легия</span> — <span class=error>Астана</span>. Это ответный матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду на арене <span class=error>Мейски</span> имени маршала <span class=error>Юзефа</span> Пилсудского в Варшаве. Увеличить
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Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет немало забитых мячей.

— Очень интересный первый матч выдали команды. Конечно, «Астана» смотрелась превосходно. Но мы видели «Легию» год назад в матчах с тем же «Реалом». «Астана» же показала, что по классу она ничуть не хуже. Кабананга и Твумаси показывали великолепную игру. Но больше всего понравилось, что, пропустив при 2:0, «Астана» собралась и забила важнейший третий мяч.

Судя по тому, как астанинские африканцы летели в контратаку дома, думаю, что и в гостях казахстанский клуб должен забить. Мне кажется, что и ответный матч выдастся богатым на голы. Я бы не стал долго придумывать, мне нравится вариант «обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча, — сказал Титов.

Матч «Легия» — «Астана» пройдет в ночь со среды на четверг в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET отдает преимущество полякам: победа «Легии» — 1.74, ничья — 4.04, победа «Астаны» — 5.

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