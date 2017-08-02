Сергей Гуренко: Жавнерчик своими опытом и уверенностью должен придать спокойствия другим ребятам, помочь им раскрепоститься

Все ребята в боевой готовности?

Травм нет. Все ребята рвутся в бой. Капленко уже полностью восстановился. Конечно, он не в оптимальных кондициях, но сейчас мы обладаем достаточным количеством игроков, чтобы играть на два фронта.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 3.08.2017, 18:00 -:- Динамо Мн АЕК Л

Как ощущает себя Климович после второго пропущенного гола в гостевом матче, и доверите ли ему место в «старте» завтра?

Будет день — будет пища.

Если бы была возможность, выпустили бы Максима Жавнерчика на завтрашнюю встречу?

Думаю, да. Надо посмотреть, в каком он состоянии, — все-таки пять дней не тренировался. Сейчас он по индивидуальной программе готовится к игре с «Нафтаном».

В современном футболе переход игроков в стан принципиальных соперников — норма?

Мне трудно ответить, что есть норма, а что нет. Там не сложилось. Человек остался без клуба. Его желание и наше совпали. Для меня самое важное, чтобы игрок был мотивирован, а не из какого клуба он к нам переходит. Знаю Максима давно, не один год. Футболист с характером. Думаю, он нам поможет. Мне важно, чтобы на поле были игроки, которые поведут за собой. То, что делает Нойок. Но его одного может не хватить на всю команду (смеется). Поэтому нужно создать группу лидеров.

Подписание Жавнерчика — осознание, что у «Динамо» есть проблемы в обороне? Или просто появился сильный свободный игрок на трансферном рынке, и этой возможностью надо было пользоваться.

Мы искали усиление. И когда появляется свободный игрок, который горит желанием играть, доказывать. Он может помочь как в обороне, так и в центральной зоне. Своими опытом и уверенностью придать спокойствия другим ребятам, помочь им раскрепоститься. Подчеркну еще раз: тот же Нойок — это только становление. Да, он боец. Но мне нужен ряд игроков, которые поведут за собой.

Матч «Динамо» Минск — АЕК пройдет 3 августа на стадионе «Трактор». Начало — в 18.00.