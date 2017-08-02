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2 августа 2017, 12:38 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА оштрафовал «Вардар» по итогам матча квалификации ЛЧ с «Мальмё»

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. УЕФА оштрафовал македонский футбольный клуб «Вардар» на 55 тысяч евро по итогам матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов со шведским «Мальмё», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча прошла 18 июля в Македонии. «Вардар» победил со счетом 3:1 и по сумме двух встреч пробился в следующую стадию турнира.

По итогам встречи УЕФА открыл дело в отношении «Вардара» по ряду нарушений, в том числе за бросание болельщиками клуба посторонних предметов, использование пиротехники, массовые беспорядки и заблокированные лестничные проходы на стадионе.

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