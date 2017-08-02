УЕФА оштрафовал «Вардар» по итогам матча квалификации ЛЧ с «Мальмё»

Встреча прошла 18 июля в Македонии. «Вардар» победил со счетом 3:1 и по сумме двух встреч пробился в следующую стадию турнира.

По итогам встречи УЕФА открыл дело в отношении «Вардара» по ряду нарушений, в том числе за бросание болельщиками клуба посторонних предметов, использование пиротехники, массовые беспорядки и заблокированные лестничные проходы на стадионе.