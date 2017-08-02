Казахстанец впервые будет инспектировать матч еврокубков
Сегодня в Москве состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским ЦСКА и греческим АЕКом.
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Этот матч будет инспектировать Павел Салий, известный в недавнем прошлом казахстанский арбитр. Примечательно, что матч еврокубков представители Казахстана будут инспектировать впервые.
Игра состоится на стадионе «Арена ЦСКА» и начнется в 23:00.
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