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2 августа 2017, 11:38 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстанец впервые будет инспектировать матч еврокубков

Сегодня в Москве состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским ЦСКА и греческим АЕКом.

Сегодня в Москве состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским ЦСКА и греческим <span class=error>АЕКом</span>. Увеличить
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Этот матч будет инспектировать Павел Салий, известный в недавнем прошлом казахстанский арбитр. Примечательно, что матч еврокубков представители Казахстана будут инспектировать впервые.

Игра состоится на стадионе «Арена ЦСКА» и начнется в 23:00.

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