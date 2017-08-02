Саперы, льготники и лежебоки. Колонка Юрия Цыбанева

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Наши полпреды в еврокубках приступили к делу этак исподволь. И ЦСКА, и «Краснодар», и «Зенит» дружно потратили примерно по тайму на раскачку. Пессимист-верхогляд наверняка сердито бросил: отбывали номер, убивали время. А оптимист-стратег нашел позитив: все три команды уже закалены-искушены на европейских маршрутах, потому и взяли старт без резких движений, как подобает записным марафонцам.

Но у каждого из нашей троицы угадывалось свое.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд. Турнир 15, 2.08.2017, 20:00 -:- ЦСКА АЕК

ЦСКА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В последние годы мы свыклись с мыслью, что для ЦСКА главная и чуть ли не единственная лигочемпионская забота — попасть в групповой этап и заполучить полагающиеся пышные призовые. Но так ведь было далеко не всегда.

На первых своих тренерских порах в красно-синем клубе и Валерий Газзаев, и Леонид Слуцкий нацеливали команду на штурм европейских высот! Оставим за скобками дебютный конфузный вылет в квалификации от «Вардара». Но потом-то два групповых цикла газзаевская команда билась до последнего патрона и до последней капли крови. Потому и взяла Кубок УЕФА, потому и выдавал героическую сухую серию Игорь Акинфеев. А Слуцкий и вовсе с первых двух попыток дважды поднял команду в лигочемпионский плей-офф.

Сейчас в Афинах наконец прервалась гнетущая акинфеевская серия «пропускаемости» в Лиге чемпионов. И в этом, возможно, знак: Виктор Гончаренко сильно хочет остановить инерцию, согласно которой на групповой стадии ЦСКА из сезона в сезон скатывался по наклонной.

Да, матч с АЕКом не предназначался эстетам. Больше всего игроки ЦСКА были в Афинах похожи на саперов, чего с ними давно не случалось в лигочемпионской практике. Вспомните: в предыдущей квалификации команда выходила из схваток со «Спартой» и «Спортингом» крайне потрепанной, хоть обе и завершились успешно. А сейчас мы обнаружили более высокую степень мобилизации и ответственности. Так истово держать оборону в греческую жарищу, подступавшую к 40 градусам, — дорого стоило.

Учтем: Гончаренко далеко не новичок, в том числе и на лигочемпионском поприще. Набранный им опыт, прежде всего на европейской арене, —.

разнообразнее и богаче по сравнению с Газзаевым и Слуцким тех времен, когда они начинали в ЦСКА. И, цитируя самого себя, ему проще ставить тот или иной тактический акцент.

И вот что важно. Если для клуба нынешняя лигочемпионская кампания — привычная реальность, то для Виктора Михайловича, можно предположить, — главный пока что турнир в карьере. Ему ведь, как и Слуцкому, тоже когда-нибудь, возможно, захочется попробовать себя в большой Европе. И, желательно, начать там не со второго дивизиона. А значит, заявить о себе нужно именно в Лиге чемпионов. Сделать это силами ЦСКА, согласитесь, несколько удобнее, чем силами БАТЭ.

Греков после гостевых 2:0, понятно, сложно не пройти. А дальше, с учетом того, что ЦСКА наверняка выпадет уже некая «шишка», станет уже интересно и познавательно. На что команда способна? Если у атаки ощутим кадровый потенциал, то добавка хотя бы одного дееспособного, а главное, проворного защитника видится пока что крайне актуальной.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 3.08.2017, 20:00 -:- Зенит Бней-Иегуда

«ЗЕНИТ»: МИНИМАЛИЗМ

Одно скажу наперед — на все то время, что Роберто Манчини суждено будет провести в Питере: радовать своей игрой глаз «Зенит» точно не будет. А будет он рационально играть на победу, бетонируя по мере возможностей тылы и форсируя атаку только по необходимости необходимости.

Почему? Да потому что «Зенит», по всему, превращается в подобие «Интера».

В общем-то ничего нового, несмотря на смену клубного президента. При Виллаше-Боаше «Зенит» быстро превратили в клон «Порту» — при Манчини Сергею Фурсенко видится, должно быть, победоносный — впрочем, сугубо в итальянском контексте — образ «Интера"(на «МанСити» не потянуть…). Вот и аргентинцев итальянцу не случайно подвозят до кучи, в «Интере"-то той поры аргентинская диаспора была значительной.

И отношение к Лиге Европы у Манчини типично итальянское, какие бы виды на этот турнир ни имели зенитовские боссы. Здесь он будет активировать ту часть обильной кадровой обоймы, которая обделена доверием в чемпионате.

Заметим: теплые отношения с еврокубковым жребием к такому подходу располагают. Не стану занимать журнальную площадь длиннющим перечнем наименьших зол, исправно достающихся Питеру практически при каждой жеребьевке — особо любопытным могут лично проследить, в какой мере.

«Зенитушка» из года в год пользуется льготами баловня европейской судьбы. Но 11-я команда Израиля в качестве оселка для премьеры с Манчини — это уж, знаете, перебор. И вряд ли стоит обращать внимание на столь экзотическую встречу…

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 3.08.2017, 20:45 -:- Люнгбю Краснодар

«КРАСНОДАР»: В ОЖИДАНИИ НЕСПЯЩИХ

Датчане из «Люнгбю», очутившись на роскошном краснодарском стадионе, явили по такому праздничному случаю, конечно, образцовый спортивный задор. Но все равно, что называется, зла на «Краснодар» не хватает…

Слушайте, в том затянувшемся эпизоде, когда викинги запихнули-таки мяч в ворота Синицына, даже Сергей Галицкий с партнерами по бизнесу, коли б захотел, датские поползновения в краснодарской штрафной пресек бы, скорее всего! А его футбольные креатуры будто ленились ножками пошевелить.

Умом нынешний «Краснодар» не понять. Почему при Игоре Шалимове он, например, только по случаю открытия или закрытия сезона способен выиграть первый тайм, не откладывая дела на второй?! Почему ходит по полю пешком вразвалочку, ну точно после сытного обеда, притом что почти каждый приходящий в команду игрок — Подберезкин, Рамирес, Классон, Вандерсон-второй — являет собой если не футбольную молнию, то по меньшей мере пострела?!

И таких ленивых игр, как давеча с «Люнгбю», в свежем послужном списке «Краснодара» уйма. Проведенных под девизом «Пока гром не грянет, эти мужики не перекрестятся». Из раза в раз проявляется прямо-таки мазохистская черта: загнать себя в критическую-болезненную ситуацию — и уж тогда подать признаки жизни.

Что ж, подремав в первом матче часик на поле, «быки» заготовили себе форс-мажор еще и на неделю вперед. В понедельник — схватка со «Спартаком», а два дня спустя повторная пытка этим задорным «Люнгбю». Так и вылететь из Лиги Европы недолго.

Вот мальчишки из академии «Краснодара», появляясь один за другим в составе, не спят — Жигулев, Игнатьев, Сулейманов. И на этом контрасте тонусов вот какая занятная мысль возникает. Может, на поле материализуются настроения самого Галицкого? Может, он себя вот в чем убедил: кого ни покупай, все одно будет футбольный суррогат — зато когда мои мальчишки поспеют, тогда и родится настоящий «Краснодар»?