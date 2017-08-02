Мастерства и опыта должно хватить. Превью к ответному матчу Лиги чемпионов «Легия» — «Астана»
3 августа в паре «Легия» — «Астана» определится участник раунда
плей-офф Лиги чемпионов. Шансы у казахстанского чемпиона предпочтительнее за счет добытого преимущества в первом матче (3:1), передает корреспондент Vesti.kz.
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Надеемся, что в Варшаве астанчане сыграют за престиж клуба и страны. Мастерства и опыта им должно хватить, чтобы преодолеть польский барьер. Тем более во втором квалификационном раунде прервали 13-матчевую безвыигрышную серию на выезде в еврокубках, одолев «Спартак» из Юрмалы (1:0).
С другой стороны, чемпионы Польши не пропустили в трех последних еврокубковых встречах на своем поле. Хотя «Астана» имеет хороших исполнителей, способных найти ключи к воротам «Легии». Ведь в первой игре ей это прекрасно удалось. Вдобавок превзошла оппонента по ударам по воротам 19−10, из них в створ 7−4. Также больше провела опасных позиционных атак 41−37. Вот только уступила в розыгрыше угловых 4−6, и больше прибегала к нарушениям правил 8−6. Соответственно, не обошлось без предупреждений 4−0.
В июле «Астана» провела шесть матчей: три в
При этом было забито десять мячей, шесть из которых на свой счет записал Патрик Твумаси. И тем логично, что болельщики его признали лучшим игроком «Астаны» в июле. Второе место занял Жуниор Кабананга. Конголезец отличился в играх с «Таразом» и «Легией», занеся в свой актив два гола и одну результативную передачу. Тройку сильнейших в опросе замкнул Ласло Кляйнхайслер. Венгр дебютировал за северян в матче против «Кайсара». Ну и очень хорошую игру выдал против «Легии», отметившись результативной передачей.
Также напомним, что Патрик Твумаси
Кроме того, защитник столичного клуба Дмитрий Шомко может вырваться в лидеры по сыгранным матчам в еврокубках. Предыдущая игра с «Легией» стала для него 31-й в клубных турнирах под эгидой УЕФА. По этому показателю он догнал Абзала Бейсебекова, за плечами которого столько же матчей. На одну игру меньше провел сербский голкипер «Астаны» Ненад Эрич. Также в «десятку» по сыгранным матчам из нынешнего состава входят Серикжан Мужиков (28 игр), Марин Аничич (27), Жуниор Кабананга (25) и Патрик Твумаси (24).
Что касается «Легии», то она является самой результативной командой текущей квалификации Лиги чемпионов. На ее счету десять голов, а в пассиве три пропущенных мяча — и все от «Астаны». В списке самых бьющих клубов она идет на четвертом месте (54 удара). Астанчане и вовсе вторые (57).
Кстати, игру обслужит датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Ранее он уже обслуживал встречи с участием казахстанских команд. В 2012 году работал на матче Австрия — Казахстан, вынеся по два предупреждения каждой из команд. У казахстанцев их получили Азат Нургалиев и Анатолий Богданов.
Было у Кехлета еще несколько встреч с казахстанскими футболистами. Так, в качестве резервного арбитра присутствовал на игре отборочного турнира чемпионата Европы среди юношей до 19 лет Хорватия — Казахстан, а также на матче квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» — «Слован».
Всего Кехлет отсудил более 150 матчей в высшем дивизионе чемпионата Дании, дебютировав в этой роли в 2009 году. В последнее время активно привлекался к международным матчам. Например, в прошлом сезоне отработал две встречи в групповом этапе Лиги Европы «Заря» — «Фейенорд» и «Коньяспор» — «Гент».
Напомним, что ответная игра «Легии» и «Астаны» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа. Начало — в 00:45 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал KazSport.
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