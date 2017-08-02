Мастерства и опыта должно хватить. Превью к ответному матчу Лиги чемпионов "Легия" - "Астана"

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Надеемся, что в Варшаве астанчане сыграют за престиж клуба и страны. Мастерства и опыта им должно хватить, чтобы преодолеть польский барьер. Тем более во втором квалификационном раунде прервали 13-матчевую безвыигрышную серию на выезде в еврокубках, одолев «Спартак» из Юрмалы (1:0).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 2.08.2017, 21:45 -:- Легия Астана

С другой стороны, чемпионы Польши не пропустили в трех последних еврокубковых встречах на своем поле. Хотя «Астана» имеет хороших исполнителей, способных найти ключи к воротам «Легии». Ведь в первой игре ей это прекрасно удалось. Вдобавок превзошла оппонента по ударам по воротам 19−10, из них в створ 7−4. Также больше провела опасных позиционных атак 41−37. Вот только уступила в розыгрыше угловых 4−6, и больше прибегала к нарушениям правил 8−6. Соответственно, не обошлось без предупреждений 4−0.

В июле «Астана» провела шесть матчей: три в премьер-лиге и три в квалификации Лиги чемпионов. Пять из них завершились победой столичной команды, а в игре с латвийским «Спартаком» была зафиксирована ничья 1:1.

При этом было забито десять мячей, шесть из которых на свой счет записал Патрик Твумаси. И тем логично, что болельщики его признали лучшим игроком «Астаны» в июле. Второе место занял Жуниор Кабананга. Конголезец отличился в играх с «Таразом» и «Легией», занеся в свой актив два гола и одну результативную передачу. Тройку сильнейших в опросе замкнул Ласло Кляйнхайслер. Венгр дебютировал за северян в матче против «Кайсара». Ну и очень хорошую игру выдал против «Легии», отметившись результативной передачей.

Также напомним, что Патрик Твумаси по-прежнему остается самым бьющим футболистом квалификации Лиги чемпионов. На его счету 11 ударов в створ ворот, еще три его «выстрела» были блокированы соперниками.

Кроме того, защитник столичного клуба Дмитрий Шомко может вырваться в лидеры по сыгранным матчам в еврокубках. Предыдущая игра с «Легией» стала для него 31-й в клубных турнирах под эгидой УЕФА. По этому показателю он догнал Абзала Бейсебекова, за плечами которого столько же матчей. На одну игру меньше провел сербский голкипер «Астаны» Ненад Эрич. Также в «десятку» по сыгранным матчам из нынешнего состава входят Серикжан Мужиков (28 игр), Марин Аничич (27), Жуниор Кабананга (25) и Патрик Твумаси (24).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 26.07.2017, 17:00 3:1 Астана Легия

Что касается «Легии», то она является самой результативной командой текущей квалификации Лиги чемпионов. На ее счету десять голов, а в пассиве три пропущенных мяча — и все от «Астаны». В списке самых бьющих клубов она идет на четвертом месте (54 удара). Астанчане и вовсе вторые (57).

Кстати, игру обслужит датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Ранее он уже обслуживал встречи с участием казахстанских команд. В 2012 году работал на матче Австрия — Казахстан, вынеся по два предупреждения каждой из команд. У казахстанцев их получили Азат Нургалиев и Анатолий Богданов.

Было у Кехлета еще несколько встреч с казахстанскими футболистами. Так, в качестве резервного арбитра присутствовал на игре отборочного турнира чемпионата Европы среди юношей до 19 лет Хорватия — Казахстан, а также на матче квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» — «Слован».

Всего Кехлет отсудил более 150 матчей в высшем дивизионе чемпионата Дании, дебютировав в этой роли в 2009 году. В последнее время активно привлекался к международным матчам. Например, в прошлом сезоне отработал две встречи в групповом этапе Лиги Европы «Заря» — «Фейенорд» и «Коньяспор» — «Гент».

Напомним, что ответная игра «Легии» и «Астаны» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа. Начало — в 00:45 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал KazSport.