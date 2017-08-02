Армейцы выполнят домашнее задание

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Московский ЦСКА готовится к ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом, которая пройдет на стадионе армейцев. ЦСКА выиграл первую встречу в гостях со счетом 2:0 и почти обеспечил попадание в заключительный отборочный раунд главного клубного европейского турнира.

Перед афинской командой стоит непростая задача — забить в гостях два мяча и при этом не пропустить.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд. Турнир 15, 2.08.2017, 20:00 -:- ЦСКА АЕК

Добившись серьезного преимущества в противостоянии, армейцы могут чувствовать себя вполне комфортно, однако гандикап в два мяча не позволяет им относиться к предстоящему поединку безалаберно, о чем не раз упомянул главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Неделю назад ЦСКА одержал важную со стратегической точки зрения победу, так как команде необходимо выступать сразу в двух важнейших турнирах. Не обладающие широкими финансовыми возможностями, и как следствие — проводящие очень скромное трансферное лето, красно-синие вынуждены искать соответствующий баланс, чтобы не допустить провала ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате России.

Тем не менее, несмотря на проблемы с укомплектованностью, Гончаренко применяет ротацию состава, насколько это возможно в нынешних условиях. В матче третьего тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» основной нападающий команды Витиньо не был заявлен в старт и лишь на 67-й минуте заменил Алана Дзагоева.

В то же время против АЕКа бразилец выйдет с первых же минут встречи. Однако это единственный пример ротации, которую продемонстрировал наставник.

Гончаренко же пока не видит в этом проблемы и заявил на пресс-конференции, что текущий график позволяет действовать так, как сейчас.

«В данном вопросе надо отделять матчи Лиги чемпионов от игр чемпионата. Если бы мы играли через два дня на третий, тогда можно было бы говорить о большой ротации.

А так как мы играем на четвертый день, не вижу проблем в том, чтобы сыграть оба матча одним составом, — сказал специалист на пресс-конференции после открытой тренировки своих подопечных.

Пока еще остается открытым вопрос о кондициях одного из лидеров команды Алана Дзагоева, который после серьезной травмы до сих пор не сыграл полного матча.

«В первую очередь, это будет зависеть от того, как будут вести себя повреждения, которые были.

Не вижу проблемы, чтобы он сыграл всю игру, но рисковать им лишний раз не хочется, — подчеркнул Гочаренко.

Опасения и осторожность тренера легко понять — Дзагоев уже год не играет в полную силу и подвержен травмам, а игра ЦСКА с ним и без него разительно отличается, поэтому лучше подстраховаться и, только будучи уверенным на сто процентов, выпускать своего лидера на полный матч.

На старте чемпионата страны армейцы допустили серьезную осечку в домашней игре против «Локомотива», уступив сопернику со счетом 1:3, но две другие встречи выиграли. Правда, победы над «Анжи» и «Ска-Хабаровском» вряд ли являются показательными, так как клуб уровня ЦСКА обязан побеждать команды, ведущие борьбу либо в середине таблицы, либо в зоне вылета.

Первый же сильный клуб уверенно победил армейцев в выездном матче и задал много вопросов, как руководству команды, так и футболистам.

Поэтому первая гостевая встреча с АЕКом изначально не рассматривалась, как легкая прогулка, но в итоге ЦСКА победил, а Игорь Акинфеев прервал свою печальную серию и, наконец, провел «сухой» матч в Лиге чемпионов.

По всем признакам ответная игра станет для красно-синих попроще, хотя бы потому, что такой жары, как в Афинах, в Москве нет, хоть и наступило долгожданное лето. И если под палящим греческим солнцем подопечным Гончаренко удалось победить, то в более комфортных климатических условиях и при поддержке домашних трибун добиться успеха будет легче.

Однако армейцы отдают себе отчет в том, что борьба еще далеко не окончена.

Полузащитник Георгий Щенников отметил, что соперник силен и его товарищи по команде не намерены расслабляться.

«Мотивация одна: нужно выходить в следующий раунд. Не сказал бы, что счет комфортный. Противостояние состоит из двух раундов.

Надо сыграть так же уверенно и не оставить шансов сопернику. АЕК очень сильная команда, и матч в Афинах был непростой. Сегодня будет теоретическое занятие, где все будем подробно разбирать, — сказал футболист.

В свою очередь, главный тренер греческого клуба Маноло Хименес прекрасно представляет, какая непростая задача стоит перед его подопечными, но не теряет надежды на благополучный исход.

«Это будет очень сложный матч против сильного соперника. Ошибки в прошлой игре не позволили приехать в Москву с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять ЦСКА, нам нужно чаще быть с мячом. По первой игре стало понятно, что при стандартах «армейцы» сильнее нас.

Надеюсь, что у нас получится хороший матч и мы добьемся хорошего результата, — цитирует специалиста «Championat.com».

Напомним, что в случае итоговой победы ЦСКА уже обеспечит себе попадание в основную стадию еврокубков. Победители четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в групповую стадию турнира, а проигравшие автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, в случае победы над АЕКом, армейцы уже гарантируют себе полноценный европейский сезон.