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2 августа 2017, 10:09 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Аншлаг ожидается на матче футбольной Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской «Славией»

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответный матч 3-го круга квалификации футбольной Лиги чемпионов меду борисовским БАТЭ и пражской «Славией» пройдет при аншлаге. За день до игры все 13 тыс. билетов на трибуны «Борисов-Арены» проданы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации стадиона.

Встреча за выход в <nobr>плей-офф</nobr> начнется в 20.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала <span class=error>Беларусь</span> 5. Судить игру будет бригада арбитров из Нидерландов которую возглавляет 41-летний рефери ФИФА Пол Ван <span class=error>Бокел</span>. Увеличить
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Встреча за выход в плей-офф начнется в 20.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Судить игру будет бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавляет 41-летний рефери ФИФА Пол Ван Бокел.

Первая игра, состоявшаяся 25 июля в Праге, завершилась минимальной победой чешского чемпиона — 1:0. Хозяева имели большое преимущество на протяжении всей встречи, но сумели лишь однажды поразить ворота Дениса Щербицкого — на 20-й минуте пенальти реализовал капитан «Славии» Милан Шкода. Перед ответной игрой наставник борисовчан Александр Ермакович сказал, что в отличие от пражского матча его подопечные сегодня не будут думать только об обороне. Для выхода в следующий раунд футболистам БАТЭ нужно обязательно забивать гол и желательно открыть счет как можно раньше. К этому будут стремиться и гости из Праги, которые имеют в запасе домашнюю викторию и считаются фаворитами, поэтому поединок будет очень напряженным, отметил тренер БАТЭ. В сегодняшней игре хозяевам не смогут помочь несколько игроков основного состава. В частности, не будет травмированного Алексея Риоса и дисквалифицированного Виталия Родионова, под вопросом участие в игре Неманьи Милуновича и Дениса Полякова. Тем не менее, футболисты БАТЭ намерены добиться положительного результата и пробиться в плей-офф евркубковых турниров.

Победитель двухраундовой дуэли получит право сыграть в поединках за выход в групповой раунд чемпионской Лиги, проигравший будет бороться за попадание в групповой этап второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы.

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Новости Еврокубков

Арбитры из Нидерландов рассудят матч БАТЭ и «Славии» в квалификации Лиги чемпионов

Арбитры из Нидерландов рассудят матч БАТЭ и «Славии» в квалификации Лиги чемпионов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада арбитров из Нидерландов назначена на матч 3-го квалификации Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской «Славией», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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