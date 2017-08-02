Какой счет нужен «Астане» в ответной игре с «Легией» для выхода в следующий круг Лиги чемпионов

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Игра пройдет на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 2.08.2017, 21:45 -:- Легия Астана

В первом матче «Астана» на своем поле победила «Легию» со счетом 3:1, что обеспечило казахстанскому клубу преимущество в два мяча, но с другой стороны — и поляки забили нужный гостевой гол.

Для выхода в раунд плей-офф квалификации «Астану» устроит любая победа или ничья в основное время, а также поражение с минимальным счетом — 0:1, 1:2, 2:3 и так далее.

Также «Астана» пройдет дальше в случае поражения в основное время с разницей в два мяча, но если сама забьет больше двух голов и «перебьет» гостевой гол соперника — это счета 2:4, 3:5, 4:6 и так далее.

В случае счета 2:0 в пользу «Легии» в основное время дальше пройдет именно польский клуб — благодаря гостевому голу. Если будет зафиксирован результат 1:3 за 90 минут, будет назначено дополнительное время, а при необходимости — и серия пенальти.

Отметим, что главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов заявил, что его в Варшаве устроит любой счет, который выведет команду в следующий раунд. Наставник казахстанского клуба также подчеркнул, что его футболисты не будут всю игру обороняться, а постараются и сами забить.