Какой счет нужен «Астане» в ответной игре с «Легией» для выхода в следующий круг Лиги чемпионов
В ночь с 2 на 3 августа «Астана» проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против польской «Легии», передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра пройдет на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
В первом матче «Астана» на своем поле победила «Легию» со счетом 3:1, что обеспечило казахстанскому клубу преимущество в два мяча, но с другой стороны — и поляки забили нужный гостевой гол.
Для выхода в раунд
Также «Астана» пройдет дальше в случае поражения в основное время с разницей в два мяча, но если сама забьет больше двух голов и «перебьет» гостевой гол соперника — это счета 2:4, 3:5, 4:6 и так далее.
В случае счета 2:0 в пользу «Легии» в основное время дальше пройдет именно польский клуб — благодаря гостевому голу. Если будет зафиксирован результат 1:3 за 90 минут, будет назначено дополнительное время, а при необходимости — и серия пенальти.
Отметим, что главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов заявил, что его в Варшаве устроит любой счет, который выведет команду в следующий раунд. Наставник казахстанского клуба также подчеркнул, что его футболисты не будут всю игру обороняться, а постараются и сами забить.
Победитель пары «Астана» — «Легия» выйдет в раунд
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