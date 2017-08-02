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КАНДИДАТЫ ЕСТЬ, ДЕНЕГ НЕТ

После субботней, но будничной победы над хабаровскими одноклубниками генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы журналистов. По традиции его спросили о трансферах. В который раз армейский руководитель ограничился дежурными фразами.

— Усиление, конечно, необходимо, но не все от нас зависит. Если бы все было легко, поверьте, вы бы уже знали. Есть причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Есть определенные кандидаты, но не всегда удается договориться по условиям.

— На какие позиции?

— В линию атаки, в центр полузащиты есть несколько интересных претендентов. Но это не означает, что уже завтра они появятся в обойме.

Так повторяется уже несколько трансферных окон подряд. ЦСКА никого не приобретает, при этом постепенно лишается важных игроков. В прошлом году ударом стала потеря Еременко — с трансферным периодом, впрочем, это никак не связано. В этом не удалось договориться с Тошичем.

На смену им по большому счету никто не пришел. Витинью новичком не назовешь, тем более на него в свое время были потрачены огромные по меркам ЦСКА деньги. Оланаре пока абсолютно «не тянет». Да и оборона, составленная из ветеранов и Васина, справляется со своими задачами, мягко говоря, не без скрипа…

Очевидно, что свежая кровь нужна красно-синим немедленно. Но финансовое положение связывает селекционный отдел по рукам и ногам. Спасение может прийти только от УЕФА — в виде призовых за участие в еврокубках.

И в этой связи предстоящий ответный матч с АЕК — первый из трех оставшихся экзаменов, в которых у команды нет права на ошибку. Иначе кадровый голод может превратить стартовавший сезон в настоящее мучение.

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО. Спорт-Экспресс

«ЯНГ БОЙЗ», «НИЦЦА», «СТЯУА», ПОМОГИТЕ!

Уверенная победа в два мяча в Афинах делает армейцев явными фаворитами в борьбе за выход в 4-й отборочный раунд (он же раунд плей-офф — последний барьер на пути в заветную группу). Напомню, чтобы избежать там встречи с грозными «Севильей», «Наполи» или «Ливерпулем», армейцам нужно оказаться при жеребьевке в числе сеяных. Для этого необходимо, чтобы две команды из тройки «Динамо» К — «Аякс» — «Виктория» Пл, чьи коэффициенты выше, чем у красно-синих, завершили свое выступление уже в 3-м раунде. То есть 2 августа. Шансы на это есть, но невысокие: киевляне обыграли в первом матче «Янг Бойз» 3:1, а амстердамцы и пльзенцы добились результативных гостевых ничьих с «Ниццей» и «Стяуа» соответственно. Таким образом, все трое сейчас фавориты в своих парах.

Что же будет, если ЦСКА в основной турнир Лиги чемпионов не попадет? Будет очень грустно. В финансовом плане клуб лишится огромных денег. А значит, и возможности серьезно укрепить свой состав. УЕФА пока не публиковал официальные цифры о том, сколько смогут заработать участники еврокубков в текущем розыгрыше. Но можно воспользоваться данными прошлого сезона. Едва ли на этот раз цифры будут сильно отличаться.

Итак, смоделируем для начала самый страшный сценарий: ЦСКА вылетит от АЕК. За участие в 3-м отборочном раунде вылетающая команда получала в прошлом сезоне по 420 тысяч евро. Далее клуб отправится в Лигу Европы, но об этом позднее.

Если ЦСКА избежит в среду неприятностей и сумеет преодолеть афинян, то за участие в раунде плей-офф получит куда более внушительные деньги. В прошлом году клубы получали по три миллиона в случае вылета и по два — в случае успеха (слабым нужно помогать, считают в УЕФА).

Москва. Тренировка ЦСКА. Армейцы готовятся к битве за Лигу чемпионов. Спорт-Экспресс

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВНЕ ГРУППЫ?

Но ключевой момент — это выход или невыход в группу ЛЧ. В сезоне-2016/17 участие в групповом турнире принесло каждому из 32 клубов минимум по 12,7 миллиона евро! Каждая победа — это дополнительные 1,5 миллиона. Ничья — 500 тысяч. Выход в 1/8 финала — плюс 6 миллионов в казну, в ¼ — 6,5, в полуфинал — 7,5. Финалист турнира («Ювентус») получил еще 11 миллионов, а победитель «Реал» — 15,5.

Кроме того, к этим фиксированным выплатам добавляются начисления из маркетингового пула. Они распределяются по сложной схеме, в которой учитываются сила чемпионата, который представляет конкретный клуб, его место в своем чемпионате, ценность телевизионного рынка в каждой отдельно взятой стране и так далее. Но факт в том, что маркетинговый пул — это 40 процентов от общего призового фонда. В частности, именно из-за тонкостей распределения этих средств финалист «Ювентус» заработал по итогам прошлой Лиги чемпионов 109 миллионов, а победитель «Реал» — «всего» 80.

Впрочем, вернемся с небес на армейскую землю. В случае, если ЦСКА придется продолжить борьбу в Лиге Европы, возможные заработки клуба будут куда скромнее. Коэффициент распределения призовых между Лигой чемпионов и Лигой Европы в прошлом сезоне составлял 3,3 к 1. Так, каждому из 48 клубов — участников группового турнира причиталось по 2,6 миллиона евро. Бонус за победу в матче — 360 тысяч, за ничью — 120. Каждый победитель группы получил еще по 600 тысяч, обладатель второго места — по 300. Участие в 1/16 финала — это 500 тысяч, в 1/8 — 750, в ¼ финала — миллион, в полуфинале — 1,6 миллиона. Финалист заработал еще 3,5 миллиона, а победитель — 6,5. И снова оставшиеся 40 процентов фонда — это маркетинговый пул. Но суммы здесь опять же намного меньше…

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО (слева) и Капитан Игорь АКИНФЕЕВ. Спорт-Экспресс

ЧЕТЫРЕ ПУТИ

Итак, подведем итоги. Вот все варианты развития событий для бюджета ЦСКА:

1. Вылет от АЕК и затем вылет в раунде плей-офф Лиги Европы: 420 тысяч + 245 тысяч «выплат солидарности» (ЛЧ + ЛЕ) + «крохи» из маркетингового пула обоих турниров. Наверное, это будет означать тишину на трансферном рынке. Если не сказать хуже.

2. Вылет от АЕК, а затем успех в раунде плей-офф Лиги Европы: 420 тысяч «выплат солидарности» в ЛЧ + минимум 2,6 миллиона за участие в групповом турнире ЛЕ + маркетинговый пул ЛЕ + «крохи» из маркетингового пула ЛЧ. На один средний трансфер этого должно хватить.

3. Успех в противостоянии с АЕК, вылет из раунда плей-офф ЛЧ, попадание в группу ЛЕ: 3 миллиона «выплат солидарности» в ЛЧ + минимум 2,6 миллиона за участие в групповом турнире ЛЕ + маркетинговый пул ЛЕ + «крохи» из маркетингового пула ЛЧ. Дополнительные 2,5 миллиона по сравнению с предыдущим пунктом позволят укрепить уже две позиции. Или одну, но более качественным, проверенным исполнителем.