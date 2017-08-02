Лига — это маленькая жизнь. Выход в группу принесет ЦСКА минимум €15 000 000
Рассказываем о трех сценариях футбольного европейского лета для
красно-синих.
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Видимо, что-то случилось...
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КАНДИДАТЫ ЕСТЬ, ДЕНЕГ НЕТ
После субботней, но будничной победы над хабаровскими одноклубниками генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы журналистов. По традиции его спросили о трансферах. В который раз армейский руководитель ограничился дежурными фразами.
— Усиление, конечно, необходимо, но не все от нас зависит. Если бы все было легко, поверьте, вы бы уже знали. Есть причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Есть определенные кандидаты, но не всегда удается договориться по условиям.
— На какие позиции?
— В линию атаки, в центр полузащиты есть несколько интересных претендентов. Но это не означает, что уже завтра они появятся в обойме.
Так повторяется уже несколько трансферных окон подряд. ЦСКА никого не приобретает, при этом постепенно лишается важных игроков. В прошлом году ударом стала потеря Еременко — с трансферным периодом, впрочем, это никак не связано. В этом не удалось договориться с Тошичем.
На смену им по большому счету никто не пришел. Витинью новичком не назовешь, тем более на него в свое время были потрачены огромные по меркам ЦСКА деньги. Оланаре пока абсолютно «не тянет». Да и оборона, составленная из ветеранов и Васина, справляется со своими задачами, мягко говоря, не без скрипа…
Очевидно, что свежая кровь нужна
И в этой связи предстоящий ответный матч с АЕК — первый из трех оставшихся экзаменов, в которых у команды нет права на ошибку. Иначе кадровый голод может превратить стартовавший сезон в настоящее мучение.
«ЯНГ БОЙЗ», «НИЦЦА», «СТЯУА», ПОМОГИТЕ!
Уверенная победа в два мяча в Афинах делает армейцев явными фаворитами в борьбе за выход в 4-й отборочный раунд (он же раунд
Что же будет, если ЦСКА в основной турнир Лиги чемпионов не попадет? Будет очень грустно. В финансовом плане клуб лишится огромных денег. А значит, и возможности серьезно укрепить свой состав. УЕФА пока не публиковал официальные цифры о том, сколько смогут заработать участники еврокубков в текущем розыгрыше. Но можно воспользоваться данными прошлого сезона. Едва ли на этот раз цифры будут сильно отличаться.
Итак, смоделируем для начала самый страшный сценарий: ЦСКА вылетит от АЕК. За участие в 3-м отборочном раунде вылетающая команда получала в прошлом сезоне по 420 тысяч евро. Далее клуб отправится в Лигу Европы, но об этом позднее.
Если ЦСКА избежит в среду неприятностей и сумеет преодолеть афинян, то за участие в раунде
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВНЕ ГРУППЫ?
Но ключевой момент — это выход или невыход в группу ЛЧ. В сезоне-2016/17 участие в групповом турнире принесло каждому из 32 клубов минимум по 12,7 миллиона евро! Каждая победа — это дополнительные 1,5 миллиона. Ничья — 500 тысяч. Выход в 1/8 финала — плюс 6 миллионов в казну, в ¼ — 6,5, в полуфинал — 7,5. Финалист турнира («Ювентус») получил еще 11 миллионов, а победитель «Реал» — 15,5.
Кроме того, к этим фиксированным выплатам добавляются начисления из маркетингового пула. Они распределяются по сложной схеме, в которой учитываются сила чемпионата, который представляет конкретный клуб, его место в своем чемпионате, ценность телевизионного рынка в каждой отдельно взятой стране и так далее. Но факт в том, что маркетинговый пул — это 40 процентов от общего призового фонда. В частности, именно
Впрочем, вернемся с небес на армейскую землю. В случае, если ЦСКА придется продолжить борьбу в Лиге Европы, возможные заработки клуба будут куда скромнее. Коэффициент распределения призовых между Лигой чемпионов и Лигой Европы в прошлом сезоне составлял 3,3 к 1. Так, каждому из 48 клубов — участников группового турнира причиталось по 2,6 миллиона евро. Бонус за победу в матче — 360 тысяч, за ничью — 120. Каждый победитель группы получил еще по 600 тысяч, обладатель второго места — по 300. Участие в 1/16 финала — это 500 тысяч, в 1/8 — 750, в ¼ финала — миллион, в полуфинале — 1,6 миллиона. Финалист заработал еще 3,5 миллиона, а победитель — 6,5. И снова оставшиеся 40 процентов фонда — это маркетинговый пул. Но суммы здесь опять же намного меньше…
ЧЕТЫРЕ ПУТИ
Итак, подведем итоги. Вот все варианты развития событий для бюджета ЦСКА:
1. Вылет от АЕК и затем вылет в раунде
2. Вылет от АЕК, а затем успех в раунде
3. Успех в противостоянии с АЕК, вылет из раунда
4. Успех в противостоянии с АЕК, успех в раунде
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