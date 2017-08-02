С кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков

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После уверенной победы в гостях (2:0) ЦСКА является явным фаворитом противостояния с АЕК, особенно если учесть еще и качество игры соперника. За всю историю Кубка и Лиги чемпионов ни один клуб не разбазаривал такое преимущество — хочется верить, обойдется без сенсаций и сегодня.

В связи с этим интересно предположить, кто мог бы достаться армейцам в следующей стадии. На данный момент на так называемом «Пути представителей лиг» (есть еще параллельный «Путь чемпионов», но он к российскому клубу не имеет отношения) расклад таков.

Пять клубов — «Севилья» (рейтинг УЕФА — 112,999), «Наполи» (88,666), «Ливерпуль» (56,192), «Спортинг» (36,866) и «Хоффенхайм» (15,899) — ожидают своих соперников по 4-му отборочному раунду. У первых трех рейтинг выше, чем у ЦСКА (39,606), они уже точно будут «сеяными». Еще две «сеяные» команды определятся по итогам 3-го отборочного раунда. Шанс попасть в их число теоретически есть и у команды Виктора Гончаренко. Но на данный момент вероятность такого развития событий кажется не слишком высокой. Объясним почему.

фоторепортаж ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов ЦСКА выиграл первый матч в квалификационном турнире Лиги чемпионов у АЕКа. Матч в Афинах завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей. В этой игре прервалась антирекордная серия вратаря Игоря Акинфеева.

У трех участников 3-го раунда рейтинг выше, чем у армейцев. Это киевское «Динамо» (67,526), «Аякс» (67,212) и «Виктория» из Пльзеня (40,635). ЦСКА попадет в компанию «сеяных», если минимум две из трех вышеперечисленных команд вылетят. Однако по итогам первых матчей все они добились более комфортного результата, чем их противники. Украинцы победили «Янг Бойз» (28,915) дома (3:1), а чехи и голландцы сделали результативные ничьи на выезде — 2:2 со «Стяуа» (35,370) и 1:1 с «Ниццей» (16,833) соответственно. Впрочем, говорить о тотальном преимуществе (как у ЦСКА над АЕК) в какой-либо из трех пар нельзя. Стоит отметить, что результат пары «Брюгге» (39,480) — «Истанбул ББ» (10,340) на шансах москвичей стать «сеяными» никак не отразится.

Таким образом, поклонники ЦСКА должны болеть против «Динамо», «Аякса» и «Виктории». Но все же если брать наиболее вероятный расклад, получается, что ЦСКА окажется «несеяным» и получит в соперники «Севилью», «Наполи», «Ливерпуль» и, возможно, «Аякс» или «Викторию». Киевляне достаться не могут — по решению УЕФА клубы из России и Украины не сводятся в пару.

Напомним, что в 2015 году армейцам, которые тоже не попали в число «сеяных», в 4-м отборочном раунде достался лиссабонский «Спортинг» — по мнению многих, самый простой из возможных соперников. ЦСКА тогда победил (1:2 в гостях и 3:1 дома) и прошел в групповой турнир.

В этот раз жеребьевка 4-го отборочного раунда состоится 4 августа, в эту пятницу, а матчи пройдут 15, 16, 22 и 23 августа.

ЦСКА — АЕК.

Сегодня. Москва. Стадион «Арена ЦСКА». 20.00 (Матч ТВ — 19.55).

ПОТЕРИ: — — Баркас, Лампропопулос (оба — травм.).

Судья: Мийо (Франция).

Первый матч — 2:0.

Прогноз Winline: П1 1,59 — Н 4,04 — П2 6,11.