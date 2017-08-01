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1 августа 2017, 23:28 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 1 августа. Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» в гостях одержал победу над молдавским «Шерифом» со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дино Ндлову (45-я минута) и Мичел (86). У проигравших отличился Зигуй Бадибанга (90, с пенальти).

Первая встреча завершилась со счетом 0:0. Таким образом, в следующий раунд турнира прошла команда из Азербайджана.

Остальные матчи третьего квалификационного раунда пройдут в среду. Жеребьевка раунда плей-офф состоится в пятницу.

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