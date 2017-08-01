«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Дино Ндлову (45-я минута) и Мичел (86). У проигравших отличился Зигуй Бадибанга (90, с пенальти).

Первая встреча завершилась со счетом 0:0. Таким образом, в следующий раунд турнира прошла команда из Азербайджана.