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1 августа 2017, 23:41 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Войцех Ковалевски: Пожелал Стоилову удачи

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски, ныне работающий тренером по вратарям в варшавской «Легии», в беседе с корреспондентом Sports.kz поделился своими мыслями о предстоящей встрече с «Астаной» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов.

 — Конечно, ждем положительного результата, который даст нам возможность пройти дальше, — заявил Ковалевски.

 — Вы так душевно поприветствовали Станимира Стоилова. Были знакомы с ним ранее?
— Да, я работал с этим тренером, еще будучи игроком в кипрском «Анортосисе». Оттуда знаем друг друга. Желаю ему удачи, а нам нужно будет завтра реализовать свои задачи на поле.

 — Как вам игра «Астана»? Видно, что это тренерская команда?
— Хорошего уровня. Есть игроки, которые явно выделяются и их потенциал используется в общей картине игры команды. Да, результат для «Астаны» положительный, но мы надеемся, что сделали правильные выводы после первой игры, и завтра увидим другую игру «Легии».

 — Как вратарь, как можете оценить игру голкипера «Астаны»?
— Очень надежный, выполняет свои задачи. С другой стороны — не очень-то и много мы ему создали проблем.

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