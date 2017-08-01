Войцех Ковалевски: Пожелал Стоилову удачи

— Конечно, ждем положительного результата, который даст нам возможность пройти дальше, — заявил Ковалевски.



— Вы так душевно поприветствовали Станимира Стоилова. Были знакомы с ним ранее?

— Да, я работал с этим тренером, еще будучи игроком в кипрском «Анортосисе». Оттуда знаем друг друга. Желаю ему удачи, а нам нужно будет завтра реализовать свои задачи на поле.



— Как вам игра «Астана»? Видно, что это тренерская команда?

— Хорошего уровня. Есть игроки, которые явно выделяются и их потенциал используется в общей картине игры команды. Да, результат для «Астаны» положительный, но мы надеемся, что сделали правильные выводы после первой игры, и завтра увидим другую игру «Легии».



— Как вратарь, как можете оценить игру голкипера «Астаны»?

— Очень надежный, выполняет свои задачи. С другой стороны — не очень-то и много мы ему создали проблем.