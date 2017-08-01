Маноло Хименес: Надо сыграть хитро и мудро

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— Есть ли шансы пройти дальше? — вопрос Хименесу.

— Это очень сложный матч против сильного соперника. Понятно, что ошибки в домашней игре не позволили приехать сюда с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять такому сопернику, как ЦСКА, надо чаще владеть с мячом. Также заметно, что при стандартах соперник сильнее нас. Надеюсь, проведем хороший матч и добьемся нужного результата.

— Планируете ли забить быстрый мяч?

— Любая команда ставит такую цель. Нам надо сыграть хитро и мудро. Задача пройти оборону ЦСКА видится не самой легкой.

— Насколько сложно мотивировать команду после первого матча?

— В команде собраны большие профессионалы и просто классные ребята. У них нет такой проблемы. Кроме того, мы смогли в прошлом сезоне пробиться в Лигу чемпионов и хотим продолжить играть здесь.

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Защитник АЕК Дмитрий Чигринский также ответил на вопросы журналистов.

— Результат первого матча воспринимается однозначно, — говорит Чигринский. — Все думают, что у нас мало шансов. Многие хотели бы нашей победы, но, оценивая шансы, мало кто отдаст нам преимущество. Но мы способны сделать невозможное.

— Какие уроки вы извлекли из первого матча?

— Соперник не переиграл нас вчистую, особо не удивил, но уехал с преимуществом в два мяча. Это показывает класс команды. Армейцы выжали максимум из своих сильных сторон. Можно говорить об ошибках, а сделанные выводы надо демонстрировать на поле.

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

с «Арены ЦСКА».