Стойлов: В матче с «Легией» меня устроит любой счет, который оставит «Астану» в Лиге чемпионов

Первая игра между командами в столице Казахстана завершилась со счетом 3:1 в столице Казахстана.

— Мы знаем, что нас ждет тяжелая игра. В квалификации два матча: первый мы отыграли, второй — завтра. Надеюсь, в Варшаве моя команда покажет хороший футбол. Знаю, что мой клуб будет под большим давлением, но это не в первый раз. Кто лучше сыграет, тот заслуженно пройдет дальше, — сказал Стойлов.

— В первом матче получил травму Джордже Деспотович, который не приехал на ответную игру. В каком состоянии остальные игроки?

— У нас есть небольшие проблемы. Я надеюсь, что к завтрашней игре все, кроме Деспотовича, будут готовы.

— Самыми тяжелыми будут первые полчаса, потому что «Легия» побежит вперед отыгрываться?

— Не знаю, кто это придумал, что первые 30 будут тяжелыми. Во второй или третий раз я слышу эти разговоры. Будут тяжелыми все 90 минут — сколько идет матч. Не надо настраиваться на 20 или 30 минут, а надо — на все 90!

Нам завтра надо играть в футбол, в который мы знаем и играем. Ничего сложного! Кто лучший на поле — тот и побеждает. Ничего страшного нет, надо играть в футбол.

Я всегда говорю, что если заслуживаем — мы пройдем дальше. Если нет — поздравим «Легию», таков футбол.

— Будет ли меняться стиль игры команды по сравнению с первым матчем?

— Если будем только обороняться — это будет не «Астана». Тяжело постоянно играть в обороне, поэтому надо пытаться и забивать. Футбол — это и атака, и защита.

— Матч в Варшаве начнется в 00:45 по времени Астаны. Это еще одна сложность?

— Надо настроить команду. Ну, в час ночи начало — надо все равно играть.

— Какой счет вас устроит? И увидим ли мы Марина Томасова?

— По второму вопросу пока не могу дать точного ответа. Меня устроит счет, который позволит «Астане» и дальше играть в Лиге чемпионов.

— (Вопрос от польского журналиста) Иностранные клубы жалуются, что им неудобно играть в Астане из-за искусственного поля. Были и проблемы у «Легии» с этим. Но интересна ситуация и в обратную сторону: как вашей команде играется на естественном газоне?

— Если не понравится счет, то скажем, что проблема в поле. У нас будет хорошее оправдание (смеется). Мы играли одинаково хорошо и плохо и на натуральном, и на искусственном поле. Газон одинаковый для всех. Кто знает, как играть в футбол, может это делать на любом покрытии.

Ранее ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер «Легии» Яцек Мегера, ожидающий от своих футболистов эффективную игру.

Ответная игра между «Астаной» и «Легией» пройдет в ночь со 2 на 3 августа на «Стадионе Войска Польского» и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.