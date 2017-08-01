Сыграет ли Дзагоев с АЕК? Отвечает Гончаренко

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— Сколько времени потребуется Алану Дзагоеву, чтобы набрать оптимальную форму?

— Это зависит от того, как поведут себя повреждения, которые у него были. Мы очень осторожно к нему относимся, и при первой возможности проводим замену. Сейчас я не вижу большой проблемы в том, чтобы Алану сыграть весь матч, хотя всегда есть опасения по поводу рецидива.

— Почему Витинью не вышел в стартовом составе матча со «СКА-Хабаровск»?

— С ним все в порядке. Какую-то ротацию должны проводить, ведь играем в плотном графике.

— Продолжит ли Василий Березуцкий выходить в центре обороны?

— Против разных команд можем играть по-разному, использовать и Игнашевича, и Березуцкого, и Васина. Вполне возможно, что Василий продолжит играть в центре обороны. Может, какую-то встречу нам стоит провести по-другому. Это зависит от соперника и от того, как мы будем начинать свои атаки.

— Ждете сюрпризов от АЕК?

— Сейчас сложно преподносить сюрпризы, потому что все команды на виду. Даже несмотря на то, что греки проводили против нас первый официальный матч. Но легко найти все контрольные игры, нет проблем в том, чтобы найти матчи предыдущего сезона и сравнить. Какие-то шаги грекам надо предпринимать, но мы понимаем, что делать и как играть при своих болельщиках на родном стадионе.

— Жара может повлиять на то, что вы проведете ротацию, дабы сохранить силы футболистов?

— Не думаем об этом. В таких же условиях, как сейчас в Москве, мы провели два сбора в Австрии. Причем занятия проходили в одиннадцать утра, когда было солнце. Проблем это не вызывает после Австрии и Афин, тем более, матч начнется в восемь вечера, и температура падает по сравнению с дневной.

— Тот факт, что в ближайшем туре предстоит матч с «Рубином», может отразиться на составе?

— Надо уметь отделять матчи квалификации Лиги чемпионов от чемпионата России. Будь эта игра через два дня на третий, возможно, и проводили бы большую ротацию. А график через три дня на четвертый достаточно комфортен.

ЩЕННИКОВ НЕ СЧИТАЕТ СЧЕТ 2:0 КОМФОРТНЫМ

— Первый матч на выезде ЦСКА выиграл со счетом 2:0, что достаточно комфортно. Как искать мотивацию в такой ситуации? — вопрос защитнику армейцев Георгию Щенникову, принимавшему участие в пресс-конференции.

— Мотивация одна: нужно выходить в следующий раунд Лиги чемпионов. Счет не назову комфортным. Нужно сыграть второй матч и уверенно пройти дальше, не давая шансов сопернику.

— В Москве стоит жара, в Афинах играли также в пекло. Тяжело в такую погоду в непростом графике?

— Сил хватает. Мы привыкли к такому графику. А жаркая погода для всех одинаковая. Проблем нет.

— Какое впечатление произвел АЕК по первому матчу?

— Это очень сильная команда. В Афинах была непростая игра. У нас еще будет теория, разберем соперника подробнее.