Два защитника «Бней-Иегуды» потерялись в Стамбуле по пути в Петербург
Израильская команда «Бней-Иегуда» во вторник вылетела в
Санкт-Петербург на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Зенитом».
По пути у соперника петербуржцев была стыковка в Стамбуле, во время которой израильтяне потеряли двух защитников. По всей видимости, игроки заблудились среди магазинов беспошлинной торговли и вовремя не нашли нужный выход на посадку.
Футболистам попытаются подыскать другой рейс из Стамбула в
Ответный матч между «Зенитом» и «Бней-Иегудой» состоится в четверг, 3 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой встрече команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 2:0. (Эли ШВИДЛЕР).
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