Два защитника «Бней-Иегуды» потерялись в Стамбуле по пути в Петербург

По пути у соперника петербуржцев была стыковка в Стамбуле, во время которой израильтяне потеряли двух защитников. По всей видимости, игроки заблудились среди магазинов беспошлинной торговли и вовремя не нашли нужный выход на посадку.

Футболистам попытаются подыскать другой рейс из Стамбула в Санкт-Петербург сегодня. Если сделать этого не удастся, футболистам «Бней-Иегуда», вероятно, придется переночевать в аэропорту — по соображениям безопасности им не рекомендуется выезжать в город.

Ответный матч между «Зенитом» и «Бней-Иегудой» состоится в четверг, 3 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой встрече команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 2:0. (Эли ШВИДЛЕР).