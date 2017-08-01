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1 августа 2017, 17:05 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Два защитника «Бней-Иегуды» потерялись в Стамбуле по пути в Петербург

Израильская команда «Бней-Иегуда» во вторник вылетела в Санкт-Петербург на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

По пути у соперника петербуржцев была стыковка в Стамбуле, во время которой израильтяне потеряли двух защитников. По всей видимости, игроки заблудились среди магазинов беспошлинной торговли и вовремя не нашли нужный выход на посадку.

Футболистам попытаются подыскать другой рейс из Стамбула в Санкт-Петербург сегодня. Если сделать этого не удастся, футболистам «Бней-Иегуда», вероятно, придется переночевать в аэропорту — по соображениям безопасности им не рекомендуется выезжать в город.

Ответный матч между «Зенитом» и «Бней-Иегудой» состоится в четверг, 3 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой встрече команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 2:0. (Эли ШВИДЛЕР).

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