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1 августа 2017, 16:53 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» продал около 60 тыс. билетов на ответный матч ЛЕ с «Университатей»

Стало известно, сколько билетов было продано на ответный матч Лиги Европы «Милан» — «Университатя» (Крайова). Матч с румынским клубом станет первым для россонери на «Сан-Сиро» в сезоне-2017/18.

Стало известно сколько билетов было продано на ответный матч Лиги Европы Милан — <span class=error>Университатя</span> (<span class=error>Крайова</span>). Увеличить
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За два дня до игры было продано около 60 тыс. билетов. Об этом сообщили в эфире клубного телеканала Milan TV. Стадион «Сан-Сиро» вмещает 80 тыс. зрителей.

Ответный матч «Милан» — «Университатя» состоится 3 августа. Начало — в 21:45 мск. В первом матче россонери добились победы со счётом 1:0. Единственный гол на счету Рикардо Родригеса.

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