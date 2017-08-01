«Милан» продал около 60 тыс. билетов на ответный матч ЛЕ с «Университатей»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За два дня до игры было продано около 60 тыс. билетов. Об этом сообщили в эфире клубного телеканала Milan TV. Стадион «Сан-Сиро» вмещает 80 тыс. зрителей.

Ответный матч «Милан» — «Университатя» состоится 3 августа. Начало — в 21:45 мск. В первом матче россонери добились победы со счётом 1:0. Единственный гол на счету Рикардо Родригеса.