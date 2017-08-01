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1 августа 2017, 15:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: Дзагоев готов проводить на поле весь матч

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Физические кондиции полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева позволяют ему проводить на поле весь матч. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом. Увеличить
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В среду ЦСКА проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом. Дзагоев в текущем сезоне регулярно выходил на поле в стартовом составе, но каждый раз был заменен, так как набирал кондиции после травмы, полученной в мае.

На вопрос, сколько времени потребуется полузащитнику, чтобы набрать оптимальные кондиции, Гончаренко ответил: «В первую очередь, это будет зависеть от того, как будут вести себя повреждения, которые были. Не вижу проблемы, чтобы он сыграл всю игру, но рисковать лишний раз им не хочется».

Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

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