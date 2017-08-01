УЕФА частично удовлетворил апелляцию «Хайдука»
Апелляционный комитет УЕФА частично удовлетворил жалобу «Хайдука», который опротестовал решение дисциплинарного комитета по итогам первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Левски», который состоялся 13 июля.
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Дисциплинарный комитет за расистское поведение фанатов хорватской команды оштрафовал «Хайдук» на 50 тысяч евро, а также постановил провести один домашний матч без зрителей. Кроме того, «Хайдук» был оштрафован на 5 тысяч евро за бросание фанатами на поле посторонних предметов.
Новое решение УЕФА гласит, что сумма штрафа за бросание предметов остается неизменной, а наказание за расистское поведение смягчено: частично закрытые трибуны на домашнем матче и штраф в размере 30 тысяч евро.
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