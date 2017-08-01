Предлагаем вниманию казахстанских любителей футбола отрывок текста данного материала.



«Таких, как эти двое из “Астаны”, в Польше нет ни одного. А ведь были, и выигрывали важные матчи, и завоевывали трофеи. Игроки из Африки стали белым пятном на карте нашей Экстракласы.



Даже принимая во внимание, что Мачей Домбровски на прошлой неделе не оборонялся, а только занимался непонятным тактическим саботажем, Жуниор Кабананга выглядел сочетанием Златана Ибрагимовича и Дидье Дрогба. Исконная “девятка”: сильный, активный, умеющий отобрать и удержать мяч, ищущий простых решений в чужой штрафной. Господствовавший и властвовавший над обороной “Легии” игрок закончил матч с забитым мячом и ассистом в активе. На фланге Патрик Твумаси в противоборствах с бледным Адамом Глоушеком достигал параметров Усэйна Болта, который, кстати, после завершения карьеры спринтера намеревался попробовать свои силы на футбольном поле. Все боялись больше искусственного поля, чем этой пары. Оно оказалось ужасным — но не столь злым…».