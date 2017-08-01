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1 августа 2017, 12:07 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

В составе делегации «Астаны» в Польше находятся 20 игроков

Как пишет Legionisci, в составе делегации клуба из столицы Казахстана в Варшаву прибыли 20 футболистов, сообщает Sports.kz.

Как пишет Legionisci в составе делегации клуба из столицы Казахстана в Варшаву прибыли 20 футболистов сообщает Sports.kz. Увеличить
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К матчу с «Легией» готовятся следующие игроки «Астаны»:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;

Защитники: Марин Аничич, Игорь Шитов, Берик Шайхов, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков;

Полузащитники: Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Мади Жакипбаев;

Нападающие: Патрик Твумаси, Жуниор Кабананга, Роман Муртазаев.

Любопытно, что третьего вратаря казахстанского чемпиона Абылайхана Дуйсена поляки посчитали полевым игроком и определили в защитники.

Ответный матч состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.

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