В составе делегации «Астаны» в Польше находятся 20 игроков
Как пишет Legionisci, в составе делегации клуба из столицы Казахстана в Варшаву прибыли 20 футболистов, сообщает Sports.kz.
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К матчу с «Легией» готовятся следующие игроки «Астаны»:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;
Защитники: Марин Аничич, Игорь Шитов, Берик Шайхов, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков;
Полузащитники: Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Мади Жакипбаев;
Нападающие: Патрик Твумаси, Жуниор Кабананга, Роман Муртазаев.
Любопытно, что третьего вратаря казахстанского чемпиона Абылайхана Дуйсена поляки посчитали полевым игроком и определили в защитники.
Ответный матч состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.
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