Бесплатные автобусы доставят зрителей к арене на матч ФК «Зенит» — «Бней Иегуда»
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Бесплатные автобусы доставят зрителей к стадиону «Санкт-Петербург» в день ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и израильским футбольным клубом «Бней Иегуда», а также отвезут болельщиков до метро после игры, сообщается в пресс-релизе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Ответная встреча состоится 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Отмечается, что на обслуживание трех маршрутов будет направлено 75 двухсекционных автобусов.
Для доставки зрителей к стадиону c 18:00 до 20:00 будут открыты следующие маршруты: S3 — от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров», S4 — от метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров», S6 — от метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.
После окончания матча, с 22:00 до 0:00, автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 — до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.
Первый матч «Зенита» и «Бней Иегуды», прошедший 27 июля в
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