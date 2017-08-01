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1 августа 2017, 10:38 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Цезари Кухарски: Казахи должны нас бояться

Ветеран «Легии» и национальной сборной Польши 45-летний Цезари Кухарски в интервью Przegląd Sportowy дал рекомендации варшавянам, как нужно играть завтра в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов УЕФА против «Астаны», сообщает Sports.kz.

Ветеран <span class=error>Легии</span> и национальной сборной Польши 45-летний Цезари <span class=error>Кухарски</span> в интервью Przegl? d Sportowy дал рекомендации варшавянам как нужно играть завтра в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span> против <span class=error>Астаны</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Под большим давлением, когда нет выхода, и вряд ли кто верит в «Легию», она может сделать на первый взгляд невозможное. Эта команда знает, как мобилизовать себя в сложной ситуации.

Я считаю, что «Легия» пройдет дальше, хотя легко ей не будет. Ситуация сложная, но не безнадежная. Наш чемпион умеет правильно реагировать, когда сам себя загоняет в угол. Я ожидаю, что «Легия» выиграет героическое сражение, которое принесет ей выход в следующий этап. «Легионеры» должны вырвать минимум 2:0 из сердца и утробы, — сказал Кухарски.

Ответный матч состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.

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