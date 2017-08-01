Цезари Кухарски: Казахи должны нас бояться

— Под большим давлением, когда нет выхода, и вряд ли кто верит в «Легию», она может сделать на первый взгляд невозможное. Эта команда знает, как мобилизовать себя в сложной ситуации.



Я считаю, что «Легия» пройдет дальше, хотя легко ей не будет. Ситуация сложная, но не безнадежная. Наш чемпион умеет правильно реагировать, когда сам себя загоняет в угол. Я ожидаю, что «Легия» выиграет героическое сражение, которое принесет ей выход в следующий этап. «Легионеры» должны вырвать минимум 2:0 из сердца и утробы, — сказал Кухарски.



Ответный матч состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.