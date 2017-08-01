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1 августа 2017, 9:19 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

При каком раскладе «Астана» сможет стать сеяной на жеребьевке раунда плей-офф ЛЧ

Чемпион Казахстана по футболу ФК «Астана», которому в ночь со 2 на 3 августа предстоит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Легии», имеет неплохие шансы получить статус сеяной команды в следующем этапе турнира.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 4 августа. Увеличить
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В случае вылета пяти команд с более высокой позицией в рейтинге УЕФА и прохода «Астаны» в раунд плей-офф, казахстанский клуб сможет получить ощутимые привилегии, передает корреспондент Vesti.kz.

Согласно рейтингу коэффициентов УЕФА, перед началом жеребьевки плей-офф в Пути чемпионов лиг будут определены пять сеяных и пять несеяных команд. Сейчас «Астана» занимает 96-е место («Легия» — 61-е) и является лучшей среди несеяных команд третьего квалификационного раунда. В случае, если отечественному клубу удастся пробиться в последний этап квалификации, он имеет хорошие шансы стать сеяным. Такой статус позволит «Астане» избежать матчей с одной из команд квалификации, располагающейся выше казахстанского клуба в рейтинге УЕФА.

На данный момент лишь «Олимпиакос» подтвердил свой статус сеяного и практически обеспечил себе выход в следующую стадию. Чемпион Греции, занимающий 29-е место в рейтинге УЕФА, уверенно обыграл на выезде сербский «Партизан» (124) со счетом 3:1. В остальных матчах интрига еще жива.

Путь чемпионов (выделены команды, которые могут стать сеяными)
«Славия» (Чехия) (185) — БАТЭ (Беларусь) (82) — 1:0
«Марибор» (Словения) (91) — «Хабнарфьордюр» (Исландия) (219) — 1:0
«Вардар» (Македония) (262) — «Копенгаген» (Дания) (52) — 1:0
«Селтик» (Шотландия) (64) — «Русенборг» (Норвегия) (154) — 0:0
«Хапоэль» (Б-Ш, Израиль) (133) — «Лудогорец» (Болгария) (50) — 2:0
«Виторул» (Румыния) (246) — АПОЭЛ (Кипр) (69) — 1:0
«Зальцбург» (Австрия) (39) — «Риека» (Хорватия) (104) — 1:1
«Карабах» (Азербайджан) (90) — «Шериф» (Молдавия) (141) — 0:0
«Партизан» (Сербия) (124) — «Олимпиакос» (Греция) (29) — 1:3.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА запланирована в пятницу, 4 августа.

Напомним, что первый матч «Астаны» и «Легии» на стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды. Ответная игра состоится в ночь со 2 на 3 августа в Варшаве.

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