Три футболиста «Легии» не сыграют с «Астаной»
В лазарете у польской «Легии» три травмированных игрока, которые пропустят ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов против «Астаны», сообщает Sports.kz со ссылкой на
Polski-Sport.pl.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Так, участия в матче не примут полузащитники Томаш Йодловец и Мирослав Радович и нападающий Ярослав Незгода.
Также под вопросом был выход на поле еще одного хавбека — Доминика Надя, однако, по всей видимости, он готов играть.
Напомним, первый матч в Астане завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на нее следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter