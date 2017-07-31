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31 июля 2017, 21:25 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Три футболиста «Легии» не сыграют с «Астаной»

В лазарете у польской «Легии» три травмированных игрока, которые пропустят ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов против «Астаны», сообщает Sports.kz со ссылкой на Polski-Sport.pl.

В лазарете у польской <span class=error>Легии</span> три травмированных игрока которые пропустят ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов против <span class=error>Астаны</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>Polski-Sport.</nobr>pl. Увеличить
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Так, участия в матче не примут полузащитники Томаш Йодловец и Мирослав Радович и нападающий Ярослав Незгода.

Также под вопросом был выход на поле еще одного хавбека — Доминика Надя, однако, по всей видимости, он готов играть.

Напомним, первый матч в Астане завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на нее следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.

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«Астана» определилась с составом на ответный матч в Лиги чемпионов с «Легией»

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