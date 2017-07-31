Три футболиста «Легии» не сыграют с «Астаной»

Так, участия в матче не примут полузащитники Томаш Йодловец и Мирослав Радович и нападающий Ярослав Незгода.



Также под вопросом был выход на поле еще одного хавбека — Доминика Надя, однако, по всей видимости, он готов играть.



Напомним, первый матч в Астане завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа (в 00:45 по астанинскому времени). Букмекерская контора 1XBET предлагает на нее следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.