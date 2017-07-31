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31 июля 2017, 19:27 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА наказал «МЮ» и Джоунса за оскорбление допинг-офицера

УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» и двух игроков английской команды по итогам победного финала Лиги Европы против «Аякса» (2:0), сообщает пресс-служба организации.

<span class=error>УЕФА</span> оштрафовал Манчестер Юнайтед и двух игроков английской команды по итогам финала Лиги Европы против <span class=error>Аякса</span>. Увеличить
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Манкунианцы обвиняются в нарушении антидопинговых правил союза в отношении процедуры допинг-контроля со стороны защитников команды Дэйли Блинда и Фила Джоунса.

Манкунианцам ставится в вину, что «команда отвечает за то, чтобы игроки направлялись на станцию допинг-контроля прямо с поля сразу после завершения матча. Это правило относится и к игрокам-победителям турнира».

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» оштрафован на 10 тысяч евро, а Блинд — на 5 тысяч евро.

Кроме того, УЕФА наказал защитника манкунианцев Фила Джоунса, которому вменяется оскорбительное поведение в отношении сотрудника допинговой службы, а также «отсутствие сотрудничества и уважения к процедуре допинг-контроля».

Джоунс оштрафован на 5 тысяч евро, а также дисквалифицирован на два клубных матча под эгидой УЕФА. Таким образом, защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит матч за Суперкубок УЕФА и игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА отмечает, что данные решения могут быть обжалованы в установленном порядке.

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