УЕФА наказал «МЮ» и Джоунса за оскорбление допинг-офицера
УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» и двух игроков английской команды по итогам победного финала Лиги Европы против «Аякса» (2:0), сообщает
пресс-служба организации.
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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» оштрафован на 10 тысяч евро, а Блинд — на 5 тысяч евро.
Кроме того, УЕФА наказал защитника манкунианцев Фила Джоунса, которому вменяется оскорбительное поведение в отношении сотрудника допинговой службы, а также «отсутствие сотрудничества и уважения к процедуре допинг-контроля».
Джоунс оштрафован на 5 тысяч евро, а также дисквалифицирован на два клубных матча под эгидой УЕФА. Таким образом, защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит матч за Суперкубок УЕФА и игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
УЕФА отмечает, что данные решения могут быть обжалованы в установленном порядке.
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