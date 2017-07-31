Волшебник Жермен: превращение передач в голы
Героем прошедшей недели стал форвард «Марселя» Валер Жермен, который практически в одиночку сломил сопротивление датского «Остенде» в матче Лиге Европы.
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Нападающий забил три мяча и принял активное участие в четвертой голевой комбинации. В результате его InStat Index составил 514 баллов.
Жермен успешно сумел проявить себя в условиях открытого футбола, в который сыграли «Марсель» и «Остенде» (37 ударов на обе команды). Нападающий был очень продуктивен при открываниях на свободном пространстве, которое успешно находил за счет мобильности. Если вверху ему успевали навязать борьбу центральные защитники (12/3), то при работе внизу он редко попадал под опеку (4/1). Жермен совершал открывания между линиями или смещался в зону левого защитника соперника (совершил 29 ТТД справа). При получении паса практически всегда играл в касание без потери в точности передач (83%).
Расставшись с мячом, форвард совершал ускорения в переднюю линию. Форвард использовал преимущество в резкости и динамике при выходе на пас по створу ворот. В каждом из трех голевых моментов он за счет рывка первым выходил на мяч и бил практически без сопротивления. В штрафной площади соперника нападающий провел лишь одно единоборство, но при этом нанес из ее пределов 6 из 8 ударов.
Особенно эффективно он действовал при замыкании передач с фланга при игре на опережение. «Марсель» активнее использовал правый фланг (37 атак, 9 с ударами). Справа на Жермена регулярно шли передачи от Товена, Лопеса и Сакаи (получил от них 19 точных передач). Дважды прострелы справа в зону центральных защитников Жермен превращал в голы.
При диагональных розыгрышах слева в центр Жермен качественно открывался по линии офсайда. Он своевременно совершал ускорение, получая мяч за спиной защитников. Трижды после таких комбинаций он выходил на удар. В первом случае после удара Жермена добивание превратил в гол Сансон, еще по разу мяч попал в каркас ворот и сетку ворот «Остенде». Следует отметить высокую технику форварда. При ударах на обработку мяча он затрачивал не более двух касаний.
Аналитический отдел InStat.
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