Волшебник Жермен: превращение передач в голы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нападающий забил три мяча и принял активное участие в четвертой голевой комбинации. В результате его InStat Index составил 514 баллов.

Жермен успешно сумел проявить себя в условиях открытого футбола, в который сыграли «Марсель» и «Остенде» (37 ударов на обе команды). Нападающий был очень продуктивен при открываниях на свободном пространстве, которое успешно находил за счет мобильности. Если вверху ему успевали навязать борьбу центральные защитники (12/3), то при работе внизу он редко попадал под опеку (4/1). Жермен совершал открывания между линиями или смещался в зону левого защитника соперника (совершил 29 ТТД справа). При получении паса практически всегда играл в касание без потери в точности передач (83%).

Расставшись с мячом, форвард совершал ускорения в переднюю линию. Форвард использовал преимущество в резкости и динамике при выходе на пас по створу ворот. В каждом из трех голевых моментов он за счет рывка первым выходил на мяч и бил практически без сопротивления. В штрафной площади соперника нападающий провел лишь одно единоборство, но при этом нанес из ее пределов 6 из 8 ударов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Super Valère" is the only player in <a href="https://twitter.com/hashtag/OM?src=hash">#OM</a> history to achieve a hat trick in their first official match ?<br><br>Highlights ?<a href="https://t.co/8Fzt42BSRJ">https://t.co/8Fzt42BSRJ</a> <a href="https://t.co/L8ym1DfVer">pic.twitter.com/L8ym1DfVer</a></p>— Olympique Marseille (@OM_English) <a href="https://twitter.com/OM_English/status/890925769395974144">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Особенно эффективно он действовал при замыкании передач с фланга при игре на опережение. «Марсель» активнее использовал правый фланг (37 атак, 9 с ударами). Справа на Жермена регулярно шли передачи от Товена, Лопеса и Сакаи (получил от них 19 точных передач). Дважды прострелы справа в зону центральных защитников Жермен превращал в голы.

При диагональных розыгрышах слева в центр Жермен качественно открывался по линии офсайда. Он своевременно совершал ускорение, получая мяч за спиной защитников. Трижды после таких комбинаций он выходил на удар. В первом случае после удара Жермена добивание превратил в гол Сансон, еще по разу мяч попал в каркас ворот и сетку ворот «Остенде». Следует отметить высокую технику форварда. При ударах на обработку мяча он затрачивал не более двух касаний.

Аналитический отдел InStat.