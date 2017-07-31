УЕФА наказал «МЮ», Блинда и Джоунса за нарушение антидопинговых правил

Манкунианцы обвиняются в нарушении антидопинговых правил союза в отношении процедуры допинг-контроля со стороны защитников команды Дэйли Блинда и Фила Джоунса.

Манкунианцам ставится в вину, что «команда отвечает за то, чтобы игроки направлялись на станцию допинг-контроля прямо с поля сразу после завершения матча. Это правило относится и к игрокам-победителям турнира».

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» оштрафован на 10 тысяч евро, а Блинд — на 5 тысяч евро.

Кроме того, УЕФА наказал защитника манкунианцев Фила Джоунса, которому вменяется оскорбительное поведение в отношении сотрудника допинговой службы, а также «отсутствие сотрудничества и уважения к процедуре допинг-контроля».

Джоунс оштрафован на 5 тысяч евро, а также дисквалифицирован на два клубных матча под эгидой УЕФА. Таким образом, защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит матч за Суперкубок УЕФА и игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА отмечает, что данные решения могут быть обжалованы в установленном порядке.