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31 июля 2017, 15:10 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Арбитры из Нидерландов рассудят матч БАТЭ и «Славии» в квалификации Лиги чемпионов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада арбитров из Нидерландов назначена на матч 3-го квалификации Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской «Славией», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным арбитром встречи, которая пройдет 2 августа на поле «Борисов-Арены», будет 41-летний рефери ФИФА Паулюс Ван Бокел. Его помощниками будут Чарльз Схаап и Роб Ван де Вен, резервный арбитр — Аллард Линдухт. Делегат УЕФА Дариуш Дзекановски из Польши, инспектор — Гилфи Оррасон из Исландии.

Первый поединок между БАТЭ и «Славией», состоявшийся 25 июля в Праге, завершился минимальной победой чешского чемпиона — 1:0. Победитель двухраундовой дуэли получит право сыграть в плей-офф чемпионской Лиги, проигравший будет бороться за выход в групповой этап второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы.

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Новости Еврокубков

Борисовский БАТЭ проиграл пражской «Славии» в квалификации футбольной Лиги чемпионов

Борисовский БАТЭ проиграл пражской «Славии» в квалификации футбольной Лиги чемпионов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли в гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пражской «Славии» со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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