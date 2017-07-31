Арбитры из Нидерландов рассудят матч БАТЭ и «Славии» в квалификации Лиги чемпионов
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада арбитров из Нидерландов назначена на матч 3-го квалификации Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской «Славией», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главным арбитром встречи, которая пройдет 2 августа на поле «Борисов-Арены», будет 41-летний рефери ФИФА Паулюс Ван Бокел. Его помощниками будут Чарльз Схаап и Роб Ван де Вен, резервный арбитр — Аллард Линдухт. Делегат УЕФА Дариуш Дзекановски из Польши, инспектор — Гилфи Оррасон из Исландии.
Первый поединок между БАТЭ и «Славией», состоявшийся 25 июля в Праге, завершился минимальной победой чешского чемпиона — 1:0. Победитель двухраундовой дуэли получит право сыграть в
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