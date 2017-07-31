Еськов обслужит матч третьего раунда квалификации ЛЧ между АПОЭЛом и «Вииторулом»

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Мийо рассудит московский ЦСКА и греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.