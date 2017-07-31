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31 июля 2017, 13:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Еськов обслужит матч третьего раунда квалификации ЛЧ между АПОЭЛом и «Вииторулом»

ТАСС, 31 июля. Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛом и румынским «Вииторулом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертый судья — Кирилл Левников.

Встреча пройдет 2 августа на Кипре. Первая игра состоялась в Румынии и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Новости Еврокубков

Французский арбитр Бенуа Мийо рассудит ЦСКА и АЕК в ответном матче квалификации ЛЧ

Французский арбитр Бенуа Мийо рассудит ЦСКА и АЕК в ответном матче квалификации ЛЧ

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Мийо рассудит московский ЦСКА и греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
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