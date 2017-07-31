Палабыйык рассудит ФК «Зенит» и «Бней Иегуду» в ЛЕ, Колцеску — «Люнгбю» и «Краснодар»
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком рассудит петербургский «Зенит» и израильский клуб «Бней Иегуда» в ответном матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча состоится 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург». В первом матче в Израиле «Зенит» победил со счетом 2:0. Помогать Палабыйыку будут: ассистенты — Чем Сатман, Шеркан Олгюнкан, четвертый рефери — Алпер Улусой.
Ответный матч «Люнгбю» и «Краснодара» состоится 3 августа в Дании. Дома российский клуб одержал победу со счетом 2:1. Работать на ответной игре будут: главный арбитр — Себастьян Колцеску, ассистенты — Раду Гингуляк, Мирча Григориу, четвертый рефери — Георге Радулеску (все — Румыния).
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