Встреча состоится 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург». В первом матче в Израиле «Зенит» победил со счетом 2:0. Помогать Палабыйыку будут: ассистенты — Чем Сатман, Шеркан Олгюнкан, четвертый рефери — Алпер Улусой.

Ответный матч «Люнгбю» и «Краснодара» состоится 3 августа в Дании. Дома российский клуб одержал победу со счетом 2:1. Работать на ответной игре будут: главный арбитр — Себастьян Колцеску, ассистенты — Раду Гингуляк, Мирча Григориу, четвертый рефери — Георге Радулеску (все — Румыния).