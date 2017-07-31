Французский арбитр Бенуа Мийо рассудит ЦСКА и АЕК в ответном матче квалификации ЛЧ

ТАСС, 31 июля. Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛом и румынским «Вииторулом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.