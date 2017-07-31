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31 июля 2017, 13:03 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Французский арбитр Бенуа Мийо рассудит ЦСКА и АЕК в ответном матче квалификации ЛЧ

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Мийо рассудит московский ЦСКА и греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

В первом матче, который прошел в Афинах 25 июля, ЦСКА одержал победу со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в Москве 2 августа.

Ассистировать Мийо будут Жюльен Паселли и Стефан Лузи. Четвертым арбитром назначен Стефан Жошем.

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Еськов обслужит матч третьего раунда квалификации ЛЧ между АПОЭЛом и «Вииторулом»

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