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31 июля 2017, 9:52 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на ответный матч в Лиги чемпионов с «Легией»

Футболисты «Астаны» сегодня, 31 августа, вылетели в Варшаву, где им предстоит провести ответный матч с польской «Легией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, информирует пресс-служба столичной команды.

Столичная команда вылетела в Варшаву игра пройдет в ночь со 2 на 3 августа. Увеличить
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На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен,
защитники: Марин Аничич, Игорь Шитов, Берик Шаихов, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков,
полузащитники: Марин Томасов, Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Роман Муртазаев, Мади Жакипбаев,
нападающие: Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга.

Сама встреча состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.

Напомним, что первый матч между «Астаной» и «Легией» завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, что обеспечит участие как минимум в группе Лиги Европы.

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