«Астана» определилась с составом на ответный матч в Лиги чемпионов с «Легией»

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На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен,

защитники: Марин Аничич, Игорь Шитов, Берик Шаихов, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков,

полузащитники: Марин Томасов, Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Роман Муртазаев, Мади Жакипбаев,

нападающие: Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга.

Сама встреча состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.