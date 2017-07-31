«Астана» определилась с составом на ответный матч в Лиги чемпионов с «Легией»
Футболисты «Астаны» сегодня, 31 августа, вылетели в Варшаву, где им предстоит провести ответный матч с польской «Легией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, информирует
пресс-служба столичной команды.
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На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен,
защитники: Марин Аничич, Игорь Шитов, Берик Шаихов, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков,
полузащитники: Марин Томасов, Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Роман Муртазаев, Мади Жакипбаев,
нападающие: Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга.
Сама встреча состоится в Варшаве в ночь со 2 на 3 августа и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.
Напомним, что первый матч между «Астаной» и «Легией» завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды. Победитель пары выйдет в раунд
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