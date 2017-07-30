Футболист «Легии» рассказал, кто поможет им обыграть «Астану»
Полузащитник «Легии» Доминик Надь поделился мыслями об ответном матче с «Астаной» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
— Я убежден, что в среду против «Астаны» мы сыграем хорошо. С такой поддержкой наших болельщиков мы можем рассчитывать на выход в следующий раунд, — сказал Надь.
Первая игра в Казахстане завершилась победой «Астаны» со счетом 3:1. Ответный матч состоится в ночь со 2 на 3 августа в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.8, ничья — 3.84, победа «Астаны» — 4.82.
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