Футболист «Легии» рассказал, кто поможет им обыграть «Астану»

— Я убежден, что в среду против «Астаны» мы сыграем хорошо. С такой поддержкой наших болельщиков мы можем рассчитывать на выход в следующий раунд, — сказал Надь.



Первая игра в Казахстане завершилась победой «Астаны» со счетом 3:1. Ответный матч состоится в ночь со 2 на 3 августа в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.8, ничья — 3.84, победа «Астаны» — 4.82.