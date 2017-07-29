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По данным официального сайта Legia.com, цены билетов на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов «Легия» — «Астана» начинаются от 3600 тенге (40 злотых) на северную и южную трибуны. На западную и восточную — 4500 тенге (50 злотых). Это цены для тех, у кого отсутствует абонемент.

В случае наличия абонемента цены дешевле в два раза: от 1800 тенге (20 злотых) на северную и южную трибуны. Стоимость мест на западной и восточной трибунах от 2250 тенге (25 злотых).

Напомним, что встреча «Легия» — «Астана» состоится в ночь со среды на четверг в 00.45 по столичному времени.