Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30528019/
29 июля 2017, 13:34 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Стала известна цена билетов на матч «Легия» — «Астана»

ФК «Легия» объявил о ценовой политике на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов против «Астаны», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

ФК <span class=error>Легия</span> объявил о ценовой политике на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов против <span class=error>Астаны</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным официального сайта Legia.com, цены билетов на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов «Легия» — «Астана» начинаются от 3600 тенге (40 злотых) на северную и южную трибуны. На западную и восточную — 4500 тенге (50 злотых). Это цены для тех, у кого отсутствует абонемент.

В случае наличия абонемента цены дешевле в два раза: от 1800 тенге (20 злотых) на северную и южную трибуны. Стоимость мест на западной и восточной трибунах от 2250 тенге (25 злотых).

Напомним, что встреча «Легия» — «Астана» состоится в ночь со среды на четверг в 00.45 по столичному времени.

Легия
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»