Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» в матче против «Бней-Иегуды»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал лучшим игроком первой встречи 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды» (2:0), сообщает официальный Твиттер петербуржцев.
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На 90-й минуте россиянин забил гол после передачи Артема Дзюбы, установив окончательный результат.
Ответный поединок пройдет в
|27.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд
|HaMoshava Stadion
|Бней-Иегуда
|0:2
|Зенит
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Йосси Абукасис
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Никола Дабанович (Черногория)
|Боковой судья
|Джорджие Ражнатович (Черногория)
|Боковой судья
|Александр Джиканович (Черногория)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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