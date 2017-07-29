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29 июля 2017, 13:29 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» в матче против «Бней-Иегуды»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал лучшим игроком первой встречи 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды» (2:0), сообщает официальный Твиттер петербуржцев.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> стал лучшим игроком первой встречи 3-го отборочного раунда Лиги Европы против <span class=error>Бней</span>-<span class=error>Иегуды</span> (2:0). Увеличить
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На 90-й минуте россиянин забил гол после передачи Артема Дзюбы, установив окончательный результат.

Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 3 августа.

27.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд HaMoshava Stadion
Бней-Иегуда 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Йосси Абукасис Роберто Манчини
Голы
4 Доменико Кришито (Франсиско Фернандес Хави Гарсия) 59′
9 Александр Кокорин (А. Дзюба) 90′
Составы
Эмилиус Зубас 1
Маор Кандиль 23
35′ Бен Тургеман 3
Паз Бен Ари 4
Аяд Абаши 5
Ицик Азуз (к) 17
Роэй Гордана 10
Нериюс Вальскис 21
71′ Альмог Бар Бузагло 77
Матан Хозез 8
81′ Мавис Чибота 13
Довев Габай 16
87′ Став Финиш 30
Юваль Ашкенази 6
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито (к)
13 Луиш Нету 42′
60 Бранислав Иванович
9 Александр Кокорин
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
21 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз 75′
22 Артем Дзюба
18 Юрий Жирков 71′
5 Леандро Паредес
10 Виктор де Паула Жулиану 58′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 7
2 Угловые 6
10 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Никола Дабанович (Черногория)
Боковой судья Джорджие Ражнатович (Черногория)
Боковой судья Александр Джиканович (Черногория)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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