Академия «Краснодара» начинает приносить плоды
В четверг «Краснодар» и «Зенит» начали свой еврокубковый сезон. Обе команды одержали победы в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Краснодар» на своем поле победил датский «Люнгбю» (2:1), проигрывая по ходу встречи и изменив ситуацию лишь на последних минутах матча.
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Видимо, что-то случилось...
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— Изначально «Краснодар» был фаворитом встречи, и его победа абсолютно закономерна, — заявил «Известиям» прославленный советский форвард Валерий Рейнгольд. — Но то, как она была достигнута, ни в какие ворота не лезет. На этой стадии очень слабые соперники. Мне вообще не нравится Лига Европы в последние годы: очень много проходных команд. Не знаю, о чем думают чиновники УЕФА, но это соревнование надо реформировать. И «Краснодар» должен был решать все вопросы уже в первой игре, как это сделали ЦСКА и «Зенит», обыгравший мало кому не известную израильскую команду. Теперь краснодарцам надо обязательно сделать правильные выводы из этой встречи.
Победный гол в конце матча забил футболист «Краснодара» 1999 года рождения
— Очень радует, что клуб вводит молодежь в состав и
Между двумя матчами с «Люнгбю» подопечным Игоря Шалимова предстоит сыграть на выезде со «Спартаком».
— Я думаю, что «Краснодар» соберется и добьется положительного результата по итогам противостояния с датчанами, — отметил Рейнгольд. — Просто сейчас почти все наши команды не вышли
Петербургский «Зенит» встречался в Израиле с командой «Бней Иегуда» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.
— Это был дежурный матч для «Зенита», который спокойно обыграл не самого сложного соперника, добившись комфортного результата перед домашней встречей, — сказал «Известиям» чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев. — Причем питерцы добились успеха вопреки негативным для себя погодным условиям: июль в Израиле является самым жарким месяцем. В условиях духоты «Зенит» преуспел, при этом перед матчем чемпионата России против «Тосно» Роберто Манчини дал отдохнуть своим основным игрокам — Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Артем Дзюба вышли на замену только во втором тайме, а Далер Кузяев вообще не играл.
Второй гол в матче в Израиле забил Александр Кокорин, в последние годы подвергающийся жесточайшей критике за слабую игру и череду скандалов вне футбольного поля.
— В этом сезоне Кокорин играет лучше, чем в предыдущих, — резюмировал Веденеев. — Александр немного ожил, но я не стал бы выделять его по прошедшему матчу.
Ответные матчи Лиги Европы «Краснодар» и «Зенит» проведут 3 августа.
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