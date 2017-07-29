Академия «Краснодара» начинает приносить плоды

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— Изначально «Краснодар» был фаворитом встречи, и его победа абсолютно закономерна, — заявил «Известиям» прославленный советский форвард Валерий Рейнгольд. — Но то, как она была достигнута, ни в какие ворота не лезет. На этой стадии очень слабые соперники. Мне вообще не нравится Лига Европы в последние годы: очень много проходных команд. Не знаю, о чем думают чиновники УЕФА, но это соревнование надо реформировать. И «Краснодар» должен был решать все вопросы уже в первой игре, как это сделали ЦСКА и «Зенит», обыгравший мало кому не известную израильскую команду. Теперь краснодарцам надо обязательно сделать правильные выводы из этой встречи.

Победный гол в конце матча забил футболист «Краснодара» 1999 года рождения Магомед-Шапи Сулейманов. Он стал первым игроком основы «быков», начинавшим карьеру в академии клуба, созданной его владельцем и основателем Сергеем Галицким и считающейся лучшей в стране.

— Очень радует, что клуб вводит молодежь в состав и наконец-то начинает пожинать плоды своей работы на перспективу, — продолжил Рейнгольд. — Мы много говорим о необходимости развивать свою молодежь, но когда доходит до дела, тренеры и руководители клубов сразу начинают перестраховываться, держаться за быстрый результат, боясь потерять свои должности. А введение молодежи никогда не дает сиюминутный успех — всё равно парни будут ошибаться, набираться опыта через свои неудачи. «Краснодар» не побоялся рискнуть и за свою смелость был награжден.

Между двумя матчами с «Люнгбю» подопечным Игоря Шалимова предстоит сыграть на выезде со «Спартаком».

— Я думаю, что «Краснодар» соберется и добьется положительного результата по итогам противостояния с датчанами, — отметил Рейнгольд. — Просто сейчас почти все наши команды не вышли из-под предсезонных нагрузок, нет достаточной свежести. Отсюда возможны осечки, хотя в случае с «Люнгбю» не обошлось без недооценки. Шалимову надо сделать выводы из этой истории и объяснить своим подопечным, что такое отношение к делу может плохо кончиться. А мастерство у ребят есть, и они должны спокойно побеждать.

Петербургский «Зенит» встречался в Израиле с командой «Бней Иегуда» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

— Это был дежурный матч для «Зенита», который спокойно обыграл не самого сложного соперника, добившись комфортного результата перед домашней встречей, — сказал «Известиям» чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев. — Причем питерцы добились успеха вопреки негативным для себя погодным условиям: июль в Израиле является самым жарким месяцем. В условиях духоты «Зенит» преуспел, при этом перед матчем чемпионата России против «Тосно» Роберто Манчини дал отдохнуть своим основным игрокам — Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Артем Дзюба вышли на замену только во втором тайме, а Далер Кузяев вообще не играл.

Второй гол в матче в Израиле забил Александр Кокорин, в последние годы подвергающийся жесточайшей критике за слабую игру и череду скандалов вне футбольного поля.

— В этом сезоне Кокорин играет лучше, чем в предыдущих, — резюмировал Веденеев. — Александр немного ожил, но я не стал бы выделять его по прошедшему матчу. Все-таки соперник не настолько сильный, чтобы судить по нему. А играет Кокорин по-прежнему эпизодами. Все 90 минут матча держать высокий уровень ему пока не удается.

Ответные матчи Лиги Европы «Краснодар» и «Зенит» проведут 3 августа.