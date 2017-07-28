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28 июля 2017, 18:15 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА оштрафовал «Селтик» на 23 тысячи евро по итогам матча ЛЧ с «Линфилдом»

МОСКВА, 28 июл — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал шотландский «Селтик» штрафом в размере 23 тысячи евро по итогам матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов против североирландского «Линфилда», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) наказал шотландский <span class=error>Селтик</span> штрафом в размере 23 тысячи евро по итогам матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов против <span class=error>североирландского</span> Линфилда сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Встреча состоялась 19 июля в Глазго и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Ранее УЕФА открыл дело против «Селтика» по следующим обвинениям: баннер некорректного содержания на трибунах, нарушение экипировки и блокирование болельщиками лестничных пролетов. Впоследствии УЕФА прекратил расследование против клуба по второму пункту.

«Селтик» победил «Линфилд» с общим счетом 6−0 и вышел в третий квалификационный раунд, где его соперником является норвежский «Русенборг».

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