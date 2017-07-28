УЕФА оштрафовал «Селтик» на 23 тысячи евро по итогам матча ЛЧ с «Линфилдом»

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Встреча состоялась 19 июля в Глазго и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Ранее УЕФА открыл дело против «Селтика» по следующим обвинениям: баннер некорректного содержания на трибунах, нарушение экипировки и блокирование болельщиками лестничных пролетов. Впоследствии УЕФА прекратил расследование против клуба по второму пункту.

«Селтик» победил «Линфилд» с общим счетом 6−0 и вышел в третий квалификационный раунд, где его соперником является норвежский «Русенборг».