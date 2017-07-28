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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30523090/
28 июля 2017, 17:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

10 самых молодых авторов голов российских команд в еврокубках

17-летний Магомед-Шапи Сулейманов — герой матча с «Люнгбю». Как сложились карьеры молодых футболистов из России, забивавших в еврокубках.

10. Сергей Артёмов, «Динамо»

18 лет, 7 месяцев и 19 дней
«Джаз» — «Динамо» — 1:3, 1996 год

Сергей Артёмов громко ворвался в большой футбол, когда ему ещё не стукнуло и 18. Провёл сильный сезон за «Чертаново», получил предложение от «Динамо», попал в заявку на матчи квалификационного раунда Лиги Европы, забил два мяча на выезде финскому «Джазу»… А потом потерялся в пучине низших российских дивизионов. По большому счёту, те два гола в ворота «Джаза» — единственная более-менее существенная запись, оставленная талантливым нападающим в истории отечественного футбола.

9. Дарюс Мицейка, «Зенит»

18 лет, 6 месяцев и 7 дней
«Зенит» — «Энкамп» — 8:0, 2002 год

В 2002 году литовский футболист Дарюс Мицейка приехал на просмотр в дублирующую команду «Зенита», однако так приглянулся тогдашнему тренеру сине-бело-голубых Юрию Морозову, что был заявлен за первую команду. В матче отборочного раунда Кубка УЕФА с андоррским «Энкампом» 18-летний Мицейка заменил капитана команды Александра Спивака и записал на свой счёт один из восьми голов петербуржцев. Однако после ухода Морозова и прихода Петржелы Дарюс был возвращён во вторую команду и после трёх сезонов отправился восвояси.

8. Валентин Филатов, «Зенит»

18 лет, 6 месяцев
«Грассхоппер» — «Зенит» — 3:1, 2002 год

Карьера молодого воспитанника «Зенита» Валентина Филатова могла сложиться не хуже, чем у его сверстников Аршавина и Кержакова, с которыми он примерно в одно время пробился в первую команду. В матче 1/64 Кубка УЕФА Филатов забил мяч на выезде в ворота «Грассхоппера», что оставило его команде шансы на прохождение в следующий раунд. Однако в Санкт-Петербурге «Зениту» не хватило одного гола, чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей, а карьера Филатова после травмы крестообразной связки и гибели родителей в автокатастрофе, после которой он долго не мог прийти в себя, пошла на спад. Игроком высокого уровня питерскому таланту стать так и не удалось.

7. Алексей Ионов, «Зенит»

18 лет, 5 месяцев и 28 дней
«Вион» — «Зенит» — 0:2, 2007 год.

© РИА "Новости"



Путь «Зенита» в триумфальном Кубке УЕФА сезона-2007/08 начался в маленьком словацком городке Златце-Моравце, где во 2-м квалификационном раунде команда Дика Адвоката встречалась с местным «Вионом». Проведя встречу на очень средних скоростях, зенитовцы одержали победу на классе. А молодой Алексей Ионов, считавшийся главным бриллиантом академии «Зенита», в добавленное время вписал своё имя в историю как одного из самых молодых авторов российских голов в еврокубках.

6. Алексей Беленков, «Торпедо»

18 лет, 5 месяцев и 21 день
«Торпедо» — «Наполи» — 4:1, 1975 год

Тот матч — олицетворение золотой эпохи «Торпедо» под руководством Валентина Иванова. В первом раунде Кубка УЕФА «автозаводцы» просто вынесли серебряных призёров Серии А «Наполи» с пятью игроками сборной Италии в составе. Молодой форвард Алексей Беленков поставил точку в домашнем матче. В ответной игре «Торпедо» отстояло ничью 1:1, прошло в следующем раунде «Галатасарай», но оступилось на дрезденском «Динамо». Беленков после нескольких сезонов в «Торпедо» поиграл за ЦСКА и «Локомотив», но в 25 лет был вынужден досрочно завершить карьеру из-за проблем с тазобедренными суставами.

5. Александр Кокорин, «Динамо»

18 лет, 4 месяца и 10 дней
«Селтик» — «Динамо» — 0:1, 2009 год.

© РИА "Новости"

Не так уж и давно Александра Кокорина называли главным талантом своего поколения в России. На заре карьеры его холили и лелеяли в клубе, а пресса не скупилась на восхищённые эпитеты. 18-летний Кокорин постепенно завоёвывал место в основном составе «Динамо». А тогда, в матче с «Селтиком», впервые обратил на себя внимание европейской аудитории, замкнув подачу Кержакова и принеся бело-голубым неожиданную победу на выезде. Через неделю «Динамо» рассталось с надеждами попасть в групповую стадию Лиги чемпионов, проиграв дома 0:2, а Кокорин только сейчас, спустя восемь лет, замахнулся на то, чтобы перерасти уровень «подающего большие надежды».

4. Джано Ананидзе, «Спартак»

18 лет, 4 месяца и 7 дней
«Базель» — «Спартак» — 2:3, 2011 год

Ещё один вундеркинд, который пока так и не может превратиться в стабильного и зрелого мастера. Совсем юный Джано принял участие в яркой гостевой победе «Спартака» над «Базелем», на второй добавленной минуте великолепно исполнив удар под самую штангу. В следующем раунде «Спартак» прошёл «Аякс», а в четвертьфинале наткнулся на неудержимый «Порту» Андре Виллаш-Боаша с Халком и Фалькао, приезд которого в Россию после ответного поединка с подачи Валерия Карпина превратился в настоящий мем.

3. Алан Дзагоев, ЦСКА

18 лет, 4 месяца и 6 дней, 18 лет, 5 месяцев и 10 дней
ЦСКА — «Депортиво» — 3:0, 2008 год; ЦСКА — «Лех» — 2:1, 2008 год.

© РИА "Новости"



Да-да, это было почти 10 лет назад. Тогда молодой щуплый 18-летний юноша с 46-м номером на спине взорвал своим появлением весь российский футбол, выдавая филигранные передачи на Вагнера и забивая важнейшие мячи. Алан Дзагоев — один из самых ярких игроков позднего периода Валерия Газзаева, который зажигал не только в РФПЛ, но и на международной арене. Голы в ворота «Депортиво» и «Леха» большинство фанатов ЦСКА наверняка вспоминают и по сей день.

2. Сергей Родионов, «Спартак»

18 лет и 16 дней, 18 лет и 28 дней
«Женесс» — «Спартак» — 0:5, 1980 год; «Спартак» — «Женесс» — 4:0, 1980 год

С замиранием сердца вспоминают болельщики «Спартака» со стажем связку Черенков-Гаврилов-Родионов. Нынешний генеральный директор «Спартака» в начале 80-х только начинал свою большую карьеру, и два гола в двух матчах с люксембургских «Женессом» в Кубке европейских чемпионов помогли ему сделать весомую заявку на место в старте на годы вперёд. Интересно, что в тех матчах Родионов выходил на поле с Олегом Романцевым и Георгием Ярцевым, под руководством которых позже играл в «Спартаке».

1. Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

17 лет, 7 месяцев и 4 дня
«Краснодар» — «Люнгбю» — 2:1, 2017 год

Рекорд Родионова держался 37 лет, и побил его юноша из «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. В матче с «Люнгбю» молодой форвард появился на поле вместе с другими выходцами из знаменитой академии Галицкого — Иваном Игнатьевым и Ильёй Жигулёвым. Игорь Шалимов активно наигрывает молодёжь, и она достойно отплачивает ему за доверие. Главное, чтобы у Сулейманова не пошла кругом голова от раннего успеха. Как можно заключить из приведённых выше примеров, яркий старт совсем не гарантирует большой карьеры.

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