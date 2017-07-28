10 самых молодых авторов голов российских команд в еврокубках
17-летний
Магомед-Шапи Сулейманов — герой матча с «Люнгбю». Как сложились карьеры молодых футболистов из России, забивавших в еврокубках.
10. Сергей Артёмов, «Динамо»
18 лет, 7 месяцев и 19 дней
«Джаз» — «Динамо» — 1:3, 1996 год
Сергей Артёмов громко ворвался в большой футбол, когда ему ещё не стукнуло и 18. Провёл сильный сезон за «Чертаново», получил предложение от «Динамо», попал в заявку на матчи квалификационного раунда Лиги Европы, забил два мяча на выезде финскому «Джазу»… А потом потерялся в пучине низших российских дивизионов. По большому счёту, те два гола в ворота «Джаза» — единственная
9. Дарюс Мицейка, «Зенит»
18 лет, 6 месяцев и 7 дней
«Зенит» — «Энкамп» — 8:0, 2002 год
В 2002 году литовский футболист Дарюс Мицейка приехал на просмотр в дублирующую команду «Зенита», однако так приглянулся тогдашнему тренеру
8. Валентин Филатов, «Зенит»
18 лет, 6 месяцев
«Грассхоппер» — «Зенит» — 3:1, 2002 год
Карьера молодого воспитанника «Зенита» Валентина Филатова могла сложиться не хуже, чем у его сверстников Аршавина и Кержакова, с которыми он примерно в одно время пробился в первую команду. В матче 1/64 Кубка УЕФА Филатов забил мяч на выезде в ворота «Грассхоппера», что оставило его команде шансы на прохождение в следующий раунд. Однако в
7. Алексей Ионов, «Зенит»
18 лет, 5 месяцев и 28 дней
«Вион» — «Зенит» — 0:2, 2007 год.
Путь «Зенита» в триумфальном Кубке УЕФА сезона-2007/08 начался в маленьком словацком городке
6. Алексей Беленков, «Торпедо»
18 лет, 5 месяцев и 21 день
«Торпедо» — «Наполи» — 4:1, 1975 год
Тот матч — олицетворение золотой эпохи «Торпедо» под руководством Валентина Иванова. В первом раунде Кубка УЕФА «автозаводцы» просто вынесли серебряных призёров Серии А «Наполи» с пятью игроками сборной Италии в составе. Молодой форвард Алексей Беленков поставил точку в домашнем матче. В ответной игре «Торпедо» отстояло ничью 1:1, прошло в следующем раунде «Галатасарай», но оступилось на дрезденском «Динамо». Беленков после нескольких сезонов в «Торпедо» поиграл за ЦСКА и «Локомотив», но в 25 лет был вынужден досрочно завершить карьеру
5. Александр Кокорин, «Динамо»
18 лет, 4 месяца и 10 дней
«Селтик» — «Динамо» — 0:1, 2009 год.
Не так уж и давно Александра Кокорина называли главным талантом своего поколения в России. На заре карьеры его холили и лелеяли в клубе, а пресса не скупилась на восхищённые эпитеты. 18-летний Кокорин постепенно завоёвывал место в основном составе «Динамо». А тогда, в матче с «Селтиком», впервые обратил на себя внимание европейской аудитории, замкнув подачу Кержакова и принеся
4. Джано Ананидзе, «Спартак»
18 лет, 4 месяца и 7 дней
«Базель» — «Спартак» — 2:3, 2011 год
Ещё один вундеркинд, который пока так и не может превратиться в стабильного и зрелого мастера. Совсем юный Джано принял участие в яркой гостевой победе «Спартака» над «Базелем», на второй добавленной минуте великолепно исполнив удар под самую штангу. В следующем раунде «Спартак» прошёл «Аякс», а в четвертьфинале наткнулся на неудержимый «Порту» Андре
3. Алан Дзагоев, ЦСКА
18 лет, 4 месяца и 6 дней, 18 лет, 5 месяцев и 10 дней
ЦСКА — «Депортиво» — 3:0, 2008 год; ЦСКА — «Лех» — 2:1, 2008 год.
2. Сергей Родионов, «Спартак»
18 лет и 16 дней, 18 лет и 28 дней
«Женесс» — «Спартак» — 0:5, 1980 год; «Спартак» — «Женесс» — 4:0, 1980 год
С замиранием сердца вспоминают болельщики «Спартака» со стажем связку
1.
17 лет, 7 месяцев и 4 дня
«Краснодар» — «Люнгбю» — 2:1, 2017 год
Рекорд Родионова держался 37 лет, и побил его юноша из «Краснодара»
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