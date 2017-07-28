Мутко: Российские футбольные клубы убедительно начали выступление в еврокубках

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ЦСКА 25 июля одержал победу над греческим АЕКом (2:0) в пером матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, 27 июля «Краснодар» выиграл у датского «Люнгбю» (2:1), а «Зенит» — у израильского клуба «Бней Иегуда» (2:0) в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы, — отметил Мутко. — Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно».

Мутко отметил гол 17-летнего воспитанника «Краснодара» нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. «Я всегда радуюсь, да и все российские болельщики, когда появляются такие молодые доморощенные игроки, — отметил он. — К ним российский футбол и должен быть направлен. Поэтому хочется, чтобы наши игроки получали больше практики, возможности, только так мы можем поднять национальную сборную».

Ответные матчи российских команд пройдут на следующей неделе.