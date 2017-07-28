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28 июля 2017, 15:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Мутко: Российские футбольные клубы убедительно начали выступление в еврокубках

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские футбольные клубы — ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» — уверенно начали выступление в еврокубках. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> отметил гол 17-летнего воспитанника Краснодара нападающего <nobr>Магомеда-Шапи</nobr> Сулейманова. Увеличить
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ЦСКА 25 июля одержал победу над греческим АЕКом (2:0) в пером матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, 27 июля «Краснодар» выиграл у датского «Люнгбю» (2:1), а «Зенит» — у израильского клуба «Бней Иегуда» (2:0) в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы, — отметил Мутко. — Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно».

Мутко отметил гол 17-летнего воспитанника «Краснодара» нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. «Я всегда радуюсь, да и все российские болельщики, когда появляются такие молодые доморощенные игроки, — отметил он. — К ним российский футбол и должен быть направлен. Поэтому хочется, чтобы наши игроки получали больше практики, возможности, только так мы можем поднять национальную сборную».

Ответные матчи российских команд пройдут на следующей неделе.

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