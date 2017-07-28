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28 июля 2017, 13:00 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Сулейманов стал самым молодым в истории команд РФ и СССР автором гола в еврокубках

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, точный удар которого принес победу «Краснодару» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы с датским «Люнгбю», стал самым молодым в истории российских и советских команд автором гола в еврокубках, сообщается на официальном сайте «быков».

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Встреча, прошедшая в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Сулейманов вышел на замену на 81-й минуте вместо защитника Романа Шишкина и в добавленное ко второму тайму время забил второй мяч своей команды.

На момент проведения матча Сулейманову было 17 лет, 7 месяцев и 11 дней.

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В четверг в матче 3-го раунда отборочного турнира Лиги Европы с датским «Люнгбю» в составе «Краснодара» дебютировали воспитанники академии «быков» — 18-летний нападающий Иван Игнатьев и 17-летний полузащитник Магомед Шапи-Сулейманов, забивший победный гол. Рассказать об этих футболистах «СЭ» попросил бывших старших тренеров юношеских сборных России Сергея Матвеева и Михаила Галактионова.
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