Сулейманов стал самым молодым в истории команд РФ и СССР автором гола в еврокубках

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Встреча, прошедшая в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Сулейманов вышел на замену на 81-й минуте вместо защитника Романа Шишкина и в добавленное ко второму тайму время забил второй мяч своей команды.

На момент проведения матча Сулейманову было 17 лет, 7 месяцев и 11 дней.