Кто такие Игнатьев и Сулейманов? Почему воспитанниками «Краснодара» можно гордиться

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— Игнатьев — агрессивный форвард, — говорит Михаил Галактионов. — Не боится идти в обводку, брать игру на себя, рисковать. Это достаточно редкое качество среди наших молодых футболистов. Игнатьев, как, например, и Федор Чалов, такой изюминкой обладает. Не зря на последних турнирах Ивана признавали лучшим игроком. Он много забивал. Хорошо проявил себя на сборах «Краснодара», и теперь получил вот такой шанс.

— В чем Игнатьеву еще нужно прибавлять?

— Не совсем корректно через прессу говорить о его недостатках. Конечно, они есть, мы с ними их обговаривали. Сейчас хочется только пожелать удачи и дальнейшего прогресса.

— Как у него с дисциплиной?

— Нкаких проблем с ним не было. Дисциплинированный парень. Воспитанный, с ним приятно общаться. Сказывается то, что он является воспитанником академии «Краснодара».

— Сулейманов всегда вызывался при мне в юношескую сборную, — подчеркнул Сергей Матвеев. — Играл на позиции правого атакующего вингера, нападающего. Сильные качества? Неплохой дриблинг. Хороший, футбольный, спортивный характер. Иногда не сдерживает эмоции, но, думаю, еще повзрослеет. Все нормально будет. Интеллектуальный футболист. Четко выполнял тактические установки.

— Много забивал?

— Забивал. Был даже лидером команды, потом чуть-чуть сбавил обороты, затем вновь прибавил. Вообще, ребята 99 года рождения из академии «Краснодара очень перспективные. Дважды подряд выиграли чемпионат России. И они отличаются от своих сверстников из других клубов.

— Чем?

— Прежде всего, воспитанием. С уважением относятся к старшим, правильный подход к делу. Сказывается философия академии клуба и те ценности, которые там хотят привить молодым.

— В чем «фишка» Сулейманова?

— Нестандартный игрок. Смещается справа в центр, хорошая левая нога. Может исполнять штрафные. Сулейманов и Игнатьев — разноплановые футболисты. Они не выезжают только на одном своем качестве. Будем радоваться за «Краснодар», академию, которая начинает давать свои плоды.