ФК «Краснодар» вырвал победу на последней минуте матча с датским «Люнгбю»

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Зрелищный футбольный поединок состоялся вчера в краевой столице в присутствии 20 тысяч болельщиков.



Для «Краснодара» матч с «Люнгбю» стал стартовым в этом сезоне Лиги Европы УЕФА. Для того, чтобы остаться в турнире, «горожанам» по итогам двух встреч необходимо превосходство в счете над датским клубом, а значит, домашняя победа была нужна как никогда Первый тайм, однако же, команды провели осторожно — на 45 минут пришлось 2−3 действительно острых момента. На перерыв команды ушли, оставив на табло счет 0:0. Все изменилось во втором отрезке матча, особенно преобразился «Люнгбю». Датчане предпринимали одну атаку за другой, пока на 64 минуте не загнали мяч в ворота хозяев поля. Оно унывать долго фанатам «быков» не пришлось — спустя несколько минут Виктор Классон сравнял счет. С этого момента и до конца игры, несмотря на удушающий зной, обе команды показывали атакующий футбол. Решающий мяч был забит на последней добавленной минуте. Его автором стал вышедший на замену 18-летний воспитанник клубной «Академии» Магомед-Шапи Сулейманов.



На предматчевой пресс-конференции наставник гостей Дэвид Нильсен заявил, что «Краснодар» для его команды является грозным огнедышащим драконом, но его подопечные монстра ничуть не боятся и знают, как ему противостоять. В любом случае, матч в Дании, который состоится спустя неделю, обещает быть захватывающим.