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«Судува» (Латвия) — «Сьон» (Швейцария) — 3:0

Антон Митрюшкин сыграл 90 минут.

В Латвии случился один из самых неожиданных результатов дня. Швейцарский «Сьон» Антона Митрюшкина совершенно без шансов уступил бронзовому призеру чемпионата Латвии.

Митрюшкин пропустил на 3-й, 9-й и 90-й минутах, а особенно красивым получился второй мяч, забитый Паулюсом Янускаускасом.

Теперь команде российского вратаря понадобится чудо, чтобы выйти в следующий раунд.

«Млада Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1

Николай Комлченко вышел на замену на 87-й минуте, Владислав Левин остался в запасе.

Чешский клуб краснодарца Комличенко и динамовца Левина с большим трудом дома обыграл албанский «Скендебреу».

Комличенко выпустили на поле на 87-й минуте при счете 1:1, а уже в следующее мгновение «Млада Болеслав» забила победный мяч. Между прочим, именно Комличенко начал голевую атаку, а закончил ее ударом пяткой Адам Янош.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спарта Прага» (Чехия) — 2:0.

Вячеслав Караваев сыграл 90 минут.

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев ничего не смог сделать против любимой сербской команды «Зенита» и «Спартака» «Црвены Звезды».

Один из голов сербов потрясающим дальним ударом забил бывший полузащитник «Ростова» Гуелор Канга.

«Штурм» (Австрия) — Фенербахче (Турция) — 1:2.

Роман Нойштедтер отыграл 90 минут и забил гол.

Начало матча получилось для команды Романа неудачным: уже к 10-й минуте «Штурм» вел в счете. Турки отыгрались через 20 минут благодаря автоголу.

Исход встречи решил именно Нойштедтер. На 34-й минуте после подачи углового натурализованный полузащитник выпрыгнул выше всех и головой забил победный мяч.

«Тракай» (Литва) — «Шкендия 79» (Македония) — 2:1

Максим Максимов сыграл 90 минут и забил два мяча.

Главным героем евродня стал 21-летний форвард литовского «Тракая» Максим Максимов. Его голы на 1-й и 52-й минутах помогли одержать его команде непростую победу.

После этого дубля на счету воспитанника «Факела» уже семь мячей в пяти матчах Лиги Европы. Пока он лучший бомбардир турнира.

Также отметим, что македонцы на 57-й и 62-й минутах получили два удаления и заканчивали матч вдевятером. В концовке матча подопечные российского тренера Олега Василенко могли забить еще, но не реализовали несколько хороших моментов.

Ответные матчи третьего квалификационного раунда пройдут через неделю, 3 августа.